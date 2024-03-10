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10 марта 2024 года прошёл матч регулярного сезона НБА между «Детройтом» и «Далласом», где «Пистонс» проиграли со счётом 124:142.
10 марта 2024 года прошёл матч регулярного сезона НБА между «Детройтом» и «Далласом», где «Пистонс» проиграли со счётом 124:142.
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Генменеджер «поршней» Трой Уивер во время матча повздорил с болельщиком. Полного видео нет, но началось с того, что Уивер сказал что-то вроде: «Тебе повезло, что не надрал тебе задницу!»
Генменеджер «поршней» Трой Уивер во время матча повздорил с болельщиком. Полного видео нет, но началось с того, что Уивер сказал что-то вроде: «Тебе повезло, что не надрал тебе задницу!»
После чего Уивер характерным жестом дал понять охраннику, что болельщика нужно выпроводить из арены. Сам фанат ответил управленцу «Детройта»: «Ты отстойно делаешь свою работу!»
После чего Уивер характерным жестом дал понять охраннику, что болельщика нужно выпроводить из арены. Сам фанат ответил управленцу «Детройта»: «Ты отстойно делаешь свою работу!»
Конфликт на ровном месте! Управленец клуба НБА повздорил с болельщиком на глазах у всех
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