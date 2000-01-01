С чего всё началось
После очередного матча НБА защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс покидал арену «Лейкерс», где до этого его команда проиграла. На улице Эдвардса поджидали болельщики клуба из Лос-Анджелеса.
Что в итоге?
После нескольких фраз Эдвардс в итоге обратился к одному из фанатов, сказав примерно следующее: «Тебе повезло, что я не надрал тебе задницу!» Соответствующее видео появилось в Сети.
«Повезло, что я не надрал тебе задницу!» Эдвардс дерзко ответил фанату «Лейкерс»
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