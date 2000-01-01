Почему Джордан круче Леброна и Брайанта?
Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Коби Брайнт — три культовых баскетболиста. Каждый выделяет лучшего среди них по-разному, но если считать титулы и награды, то первый с отрывом — Джордан! Смотрите сами.
Невероятная статистика
У Майкла больше титулов и наград, чем у Коби и Леброна вместе взятых! В активе Джордана их 37, у Брайанта и Джеймса — 33 на двоих.
Чемпион НБА
Джордан становился чемпионом шесть раз (сезоны-1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998) в карьере, Джеймс и Брайант — суммарно девять (2011/2012, 2012/2013, 2015/2016, 2019/2020 и 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2008/2009, 2009/2010 соответственно).
Лучший игрок финала НБА
В копилке Майкла шесть подобных наград (в 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 годах), у Леброна с Коби в сумме столько же (у Джеймса — в 2012, 2013, 2016, 2020 годах, у Брайанта — в 2009, 2010 годах).
MVP НБА
Джордан становился самым ценным игроком лиги пять раз в карьере (1987/1988, 1990/1991, 1991/1992, 1995/1996, 1997/1998), Джеймс с Брайантом — тоже, но вместе (2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013 и 2007/2008 соответственно).
Лучший игрок Матча всех звёзд НБА
У Майкла всего три таких награды (1988, 1996, 1998), а вот у Леброна и Коби на двоих — аж семь (2006, 2008, 2018 и 2002, 2007, 2009, 2011).
Прочие титулы
Майкл также трижды был лидером по перехватам (1987/1988, 1989/1990, 1992/1993), дважды победителем NBA Slam Dunk Contest (1987, 1988) и по разу лучшим новичком года (1984/1985) и лучшим защитником НБА (1987/1988).
Прочие титулы
Леброн становился лучшим ассистентом НБА (2019/2020), новичком года (2003/2004), а Коби побеждал на NBA Slam Dunk Contest (1997).
У Джордана больше наград и титулов, чем у Леброна и Брайанта вместе взятых!
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