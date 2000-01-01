Топ-7 самых обеспеченных игроков НБА
Sportico составил список самых обеспеченных игроков НБА в истории. Кто вошёл в топ-7 лучших по доходам от спорта и неспортивной деятельности?
7-е место — Мэджик Джонсон
Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» заработал за карьеру $ 645 млн.
6-е место — Стефен Карри
Доход от спортивной и неспортивной деятельности разыгрывающего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» — $ 770 млн.
5-е место — Кевин Дюрант
Состояние лёгкого форварда «Финикс Санс» оценивается в $ 955 млн.
4-е место — Коби Брайант
За всю карьеру атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» заработал $ 1,09 млрд.
3-е место — Шакил О'Нил
Суммарный доход центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» — $ 1,21 млрд.
2-е место — Леброн Джеймс
Состояние форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» оценивается в $ 1,7 млрд.
1-е место — Майкл Джордан
Атакующий защитник «Чикаго Буллз» за всю карьеру заработал $ 3,75 млрд.
Топ-7 самых обеспеченных игроков НБА
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