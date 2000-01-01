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Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс выступает в НБА с сезона-2017/2018 — начал он в составе «Филадельфии», которая выбрала его на драфте-2016 под общим первым номером.
Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс выступает в НБА с сезона-2017/2018 — начал он в составе «Филадельфии», которая выбрала его на драфте-2016 под общим первым номером.
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С тех пор в разное время Симмонс пропускал встречи из-за частых травм, ещё не говоря о том, что первый сезон (2016/2017) он по факту пропустил из-за перелома стопы.
С тех пор в разное время Симмонс пропускал встречи из-за частых травм, ещё не говоря о том, что первый сезон (2016/2017) он по факту пропустил из-за перелома стопы.
В начале марта 2024 года стало известно, что 27-летний баскетболист пропустит остаток сезона-2023/2024 из-за защемления нерва в нижней части спины. Вспоминаем, сколько игр провёл защитник в предыдущих сезонах НБА.
В начале марта 2024 года стало известно, что 27-летний баскетболист пропустит остаток сезона-2023/2024 из-за защемления нерва в нижней части спины. Вспоминаем, сколько игр провёл защитник в предыдущих сезонах НБА.
Принцип «сезон–доход»
Принцип «сезон–доход»
• 2021/2022: 0 игр — $ 33 млн.
• 2022/2023: 42 игры — $ 35,4 млн.
• 2023/2024: 17 игр — $ 37,9 млн.
И это ещё не говоря о том, что в рамках действующего контракта Симмонсу также полагается $ 40,3 млн в сезоне-2024/2025!
И это ещё не говоря о том, что в рамках действующего контракта Симмонсу также полагается $ 40,3 млн в сезоне-2024/2025!
Как можно пропускать матчи и при этом много зарабатывать? На простом примере игрока НБА
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