16 марта 2024 года центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма сыграл против «Денвера», где за 33 минуты смог оформить три блок-шота. Помимо этого, француз также набрал 17 очков и собрал девять подборов.
Примечательно, что Вембаньяма таким образом за текущий сезон оформил как минимум 200 блок-шотов. Виктор стал первым новичком с сезона-1997/1998 (Тим Данкан), которому покорилось это достижение.
Кто ещё в списке?
Алонзо Моурнинг (1992/1993), Шакил О'Нил (1992/1993), Дикембе Мутомбо (1991/1992), Дэвид Робинсон (1989/1990), Бенуа Бенджамин (1985/1986), Мануте Бол (1985/1986), Сэм Боуи (1984/1985), Хаким Оладжьювон (1984/1985) и Марк Итон (1982/1983).
Пошёл по пути легендарных! Виктору Вембаньяме покорилось очередное мощное достижение в НБА
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