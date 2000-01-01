Джокович посетил матч «Лейкерс» и «Уорриорз»
Новак Джокович посетил матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (121:128). После игры первая ракетка мира пообщался со Стефеном Карри и обменялся с ним подарками.
Джокович пришёл на матч «Лейкерс» и «Уорриорз». Видео
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