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Крутой портрет Джордана на баскетбольном мяче
Крутой портрет Джордана на баскетбольном мяче
Художник с ником Джейсон Арт расписал баскетбольный мяч портретами известных игроков. Посмотрите, как круто он нарисовал Майкла Джордана.
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Художник нарисовал портрет Майкла Джордана на баскетбольном мяче. Видео
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