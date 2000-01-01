Баскетболисты «Бостона» с 13 по 19 марта 2024 года провели четыре матча и смогли занести себя в учебники истории Национальной баскетбольной ассоциации.
Примечательно, что во всех встречах — с «Ютой Джаз», «Финикс Санз», «Вашингтон Уизардс» и «Детройт Пистонс» — «Селтикс» реализовали как минимум 20 трёхочковых бросков.
Таким образом, «кельты» стали первым коллективом в истории лиги, которому удалось в течение четырёх игр кряду попасть как минимум 20 «трёшек». Просто удивительная серия!
Первая команда в истории НБА! В чём выражается трёхочковый успех «Бостона»?
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