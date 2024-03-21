21 марта 2024 года разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри принял участие в очередном матче регулярного сезона НБА с «Мемфисом», где сумел реализовать четыре броска из-за дуги из семи.
Примечательно, что именно в этой игре Карри достиг отметки в 300 трёхочковых попаданий в сезоне-2023/2024. Для звёздного баскетболиста «Уорриорз» это пятый подобный сезон за карьеру!
Для осознания масштабов доминирования Стефена на трёхочковой дистанции, упомянем, что все остальные игроки вместе взятые за всё время существования лиги имели два таких сезона.
Стефен, ты просто неотразим! У Карри — очередной мощный сезон по попаданиям из-за дуги
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