22 марта 2024 года форвард «Денвера» Майкл Портер сыграл в матче регулярного сезона НБА с «Нью-Йорком», где его команда одержала победу со счётом 113:100.
За встречу Портер реализовал три трёхочковых броска из шести. Таким образом, форвард достиг отметки в 193 реализованных трёхочковых броска в сезоне-2023/2024.
Это новый клубный рекорд по попаданиям из-за дуги в конкретном сезоне. Ранее достижение принадлежало Дэйлу Эллису в сезоне-1996/1997, в котором он попал 192 «трёшки».
Форвард «Денвера» установил клубный рекорд по трёхочковым, который держался 27 лет
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