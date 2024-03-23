23 марта 2024 года разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл принял участие в матче регулярного сезона НБА с «Филадельфией», в котором он отметился 14 набранными очками и четырьмя попаданиями из-за дуги.
Примечательно, что Расселл именно во время этой игры вышел на первое место в истории клуба по количеству реализованных трёхочковых бросков в конкретном сезоне.
Защитник обошёл Ника Ван Экселя, который в сезоне-1994/1995 попал 183 «трёшки». На третьем месте теперь Коби Брайант — 180 «трёшек» в сезоне-2005/2006.
Защитник «Лейкерс» обновил клубный рекорд по трёхочковым за сезон. Кого он обошёл?
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