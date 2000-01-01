Лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс наглядно показал, что, несмотря на свой преклонный по баскетбольным меркам возраст, следует и нужно проводить время в спортивном зале. Даже если тебе 39 лет.
Тренировочный процесс 39-летнего Леброна Джеймса. Видео
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