Шакил О'Нил выглядит крохой на фоне 241-сантиметрового баскетболиста. Видео

Шакил выглядит крохой на фоне игрока-гиганта

Даже Шакил О'Нил может выглядеть крохой! Легенда встретился с нигерийским баскетболистом Абиодуном Адегоке, чей рост составляет 241 см. На его фоне 216-сантиметровый Шакил кажется невысоким.