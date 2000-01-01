Шакил выглядит крохой на фоне игрока-гиганта
Даже Шакил О'Нил может выглядеть крохой! Легенда встретился с нигерийским баскетболистом Абиодуном Адегоке, чей рост составляет 241 см. На его фоне 216-сантиметровый Шакил кажется невысоким.
Шакил О'Нил выглядит крохой на фоне 241-сантиметрового баскетболиста. Видео
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