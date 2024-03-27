27 марта 2024 года защитник «Голден Стэйт» Крис Пол во время матча с «Майами» достиг отметки в 2600 перехватов за профессиональную карьеру.
Таким образом, опытный разыгрывающий стал третьим игроком в истории НБА, которому удалось достичь этих цифр. А ведь в списке — два других легендарных защитника!
Кроме Пола, это также удавалось Джону Стоктону и Джейсону Кидду. Все они являются членами Зала славы баскетбола.
Крис Пол стал третьим игроком в истории НБА с 2600 перехватами. Кто ещё в списке?
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