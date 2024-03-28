28 марта 2024 года форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин принял участие в матче регулярного сезона НБА с «Орландо», где его команда одержала важную победу.
Тем не менее Грин провёл на площадке менее четырёх минут, заработав два технических фола подряд. После этого Дрэймонд досрочно завершил встречу из-за удаления.
Примечательно, что форвард за свою карьеру удалялся 21 раз — это второе место в истории после Рашида Уоллеса (29). Более того, Грин удаляется как минимум один раз каждые 38 игр в течение своей карьеры.
Как часто Дрэймонд Грин удаляется в матчах НБА? Некоторые данные заставят призадуматься
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