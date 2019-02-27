В ожидании весны: 9 актуальных спортивных покупок февраля

Февраль создан для того, чтобы ждать март и тепло (хорошо, что ждать осталось не так долго). Чтобы максимально ускорить этот процесс, мы рекомендуем вкусно есть, читать хорошие книги и тренироваться. Всё, что может вам поработать над своим настроем, — в этой подборке. Весна, теперь твой ход.

Кроссовки Reebok Aztrek

Заполучить кроссовки, как у Макгрегора, и стать ещё одним мистером Фризом? Легко. Ретробеговая модель прямиком из архива Reebok сохранила все черты иконического дизайна и вышла на первое место в списке желаний истинных сникерхедов. Тем более расцветки — на любой вкус.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

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Флисовый свитшот Nike Air

Хотя весна уже совсем близко, раздеваться рановато. Зима ещё обещает отстаивать свои права. Поэтому свитшот с ретродизайном в стиле студенческих толстовок будет на нельзя кстати. Стильный серый, яркий красный или лаконичный синий – решать вам. Наш выбор на этот сезон очевиден.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Купить можно на официальном сайте Nike.com.

Книга «Coorie. Шотландское искусство счастья»

Кюри – это шотландский стиль жизни, помогающий создавать ощущения спокойствия и уюта. Ищете такие? Книга Coorie не только опишет для вас рецепт счастья по-шотландски, но и проведёт экскурсию по лучшим местам страны: кафе и рестораны, места для идеального кемпинга, а также оригинальные рецепты и местная музыка. Для полного погружения рекомендуем принимать с кружкой капучино или горячего какао.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Купить книгу.

Купить кружку.

Кроссовки Asics GEL Kayano 25

Те, у кого сезон подготовки к Московскому марафону уже стартовал, наверняка обратили внимание на эту беговую модель. Они просто созданы для комфортного покорения длинных дистанций. Кроссовок довольно плотно обхватывает ногу и смягчает приземление, в результате даже к концу марафона ноги не устают и не болят. Теперь вы точно знаете, что делать в любой непонятной ситуации.

Выбрать расцветку по душе.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Массажный коврик

Те, кто ещё пользуется аппликатором Кузнецова, будут приятно удивлены тем, что оздоравливаться и улучшать кровообращение можно без пыток и сумасшедших болевых ощущений. Pramanat ECO поможет расслабиться и обогатит организм кислородом с помощью лёгкого покалывания лепестков лотоса.

Кроме того, отдых на таком коврике – идеальное восстановление после фитнеса или растяжки.

Заказать.

Купить абонемент в SM streching.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Мерч от Lexus

Свитшот, очки и бейсболка – не только для обладателей автомобиля. Стильным пешеходам такой лук тоже придётся по душе.

Найти ещё больше вариантов на сайте или в официальных дилерских центрах Lexus.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Пашотница

Вкусный и полезный завтрак за 10 минут — это не миф, а реальность! Для того чтобы приготовить идеальное яйцо-пашот, требуется сноровка, но с силиконовой формой гораздо проще покорить кулинарный Олимп и удивить близких красивым завтраком в постель.

Купить форму.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Кроссовки Nike Air Max 720

Говорят, обладатели самой большой и высокой вставки Nike Air в истории обеспечивают невероятный комфорт на весь день. Но выглядят они просто нереально. Потестить новую модель стоит уже хотя бы ради того, чтобы поймать парочку восхищённых взглядов на улице.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Совсем скоро кроссовки будут в продаже на официальном сайте Nike.com.

Подарочные наборы Fun Tan

Отправиться в гастрономическое путешествие прямо у себя дома– что может быть лучше? Боксы с аутентичными продуктами позволят окунуться в атмосферу любимой страны и получить настоящие удовольствие. Коробочки рассчитаны даже на самых настоящих гурманов. Грузия, Франция, Испания и Италия уже ждут вас на сайте.