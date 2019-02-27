В ожидании весны: 9 актуальных спортивных покупок февраля

Февраль создан для того, чтобы ждать март и тепло (хорошо, что ждать осталось не так долго). Чтобы максимально ускорить этот процесс, мы рекомендуем вкусно есть, читать хорошие книги и тренироваться. Всё, что может вам поработать над своим настроем, — в этой подборке. Весна, теперь твой ход.
Кроссовки Reebok Aztrek
Заполучить кроссовки, как у Макгрегора, и стать ещё одним мистером Фризом? Легко. Ретробеговая модель прямиком из архива Reebok сохранила все черты иконического дизайна и вышла на первое место в списке желаний истинных сникерхедов. Тем более расцветки — на любой вкус.
Флисовый свитшот Nike Air
Хотя весна уже совсем близко, раздеваться рановато. Зима ещё обещает отстаивать свои права. Поэтому свитшот с ретродизайном в стиле студенческих толстовок будет на нельзя кстати. Стильный серый, яркий красный или лаконичный синий – решать вам. Наш выбор на этот сезон очевиден.
Купить можно на официальном сайте Nike.com.
Книга «Coorie. Шотландское искусство счастья»
Кюри – это шотландский стиль жизни, помогающий создавать ощущения спокойствия и уюта. Ищете такие? Книга Coorie не только опишет для вас рецепт счастья по-шотландски, но и проведёт экскурсию по лучшим местам страны: кафе и рестораны, места для идеального кемпинга, а также оригинальные рецепты и местная музыка. Для полного погружения рекомендуем принимать с кружкой капучино или горячего какао.
Кроссовки Asics GEL Kayano 25
Те, у кого сезон подготовки к Московскому марафону уже стартовал, наверняка обратили внимание на эту беговую модель. Они просто созданы для комфортного покорения длинных дистанций. Кроссовок довольно плотно обхватывает ногу и смягчает приземление, в результате даже к концу марафона ноги не устают и не болят. Теперь вы точно знаете, что делать в любой непонятной ситуации.
Массажный коврик
Те, кто ещё пользуется аппликатором Кузнецова, будут приятно удивлены тем, что оздоравливаться и улучшать кровообращение можно без пыток и сумасшедших болевых ощущений. Pramanat ECO поможет расслабиться и обогатит организм кислородом с помощью лёгкого покалывания лепестков лотоса.
Кроме того, отдых на таком коврике – идеальное восстановление после фитнеса или растяжки.
Купить абонемент в SM streching.
Мерч от Lexus
Свитшот, очки и бейсболка – не только для обладателей автомобиля. Стильным пешеходам такой лук тоже придётся по душе.
Найти ещё больше вариантов на сайте или в официальных дилерских центрах Lexus.
Пашотница
Вкусный и полезный завтрак за 10 минут — это не миф, а реальность! Для того чтобы приготовить идеальное яйцо-пашот, требуется сноровка, но с силиконовой формой гораздо проще покорить кулинарный Олимп и удивить близких красивым завтраком в постель.
Кроссовки Nike Air Max 720
Говорят, обладатели самой большой и высокой вставки Nike Air в истории обеспечивают невероятный комфорт на весь день. Но выглядят они просто нереально. Потестить новую модель стоит уже хотя бы ради того, чтобы поймать парочку восхищённых взглядов на улице.
Совсем скоро кроссовки будут в продаже на официальном сайте Nike.com.
Подарочные наборы Fun Tan
Отправиться в гастрономическое путешествие прямо у себя дома– что может быть лучше? Боксы с аутентичными продуктами позволят окунуться в атмосферу любимой страны и получить настоящие удовольствие. Коробочки рассчитаны даже на самых настоящих гурманов. Грузия, Франция, Испания и Италия уже ждут вас на сайте.