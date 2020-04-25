Новый день – новые кроссовки. Что носит главная фитнес-знаменитость Америки Джен Селтер?

У 26-летней американки Джен Селтер почти 13 миллионов подписчиков в «Инстаграме», космические контракты с брендами обуви, одежды и много чего ещё. Джен может позволить себе менять кроссовки каждый день, за что, кстати, некоторые завистники пишут ей гневные сообщения в социальных сетях. Но у красотки-американки много денег, поэтому почему бы не менять обувь каждый день? Недавно Джен устроила конкурс, где раздавала почти все свои кроссовки, так что в эгоизме её сложно обвинить.

Как Джен Селтер стала популярной?

Путь к успеху у девушки получился непростым. В школе над ней смеялись из-за лишнего веса и смешного носа. Пришлось даже делать пластическую операцию, чтобы выправить перегородку. После этого американка поняла, что хочет быть всегда и везде красивой и подтянутой. И уже к 20 годам приобрела большую популярность.

Кстати, именно Джен первой начала публиковать фотографии своих ягодиц в социальных сетях. После чего её примеру последовали Ким Кардашьян, Леди Гага, Рианна, Ники Минаж и даже Джастин Бибер. Это принесло девушке мировую известность и даже дружбу с многими звёздами Голливуда.

5 лучших пар кроссовок для мужчин

Как вы уже смогли понять, Джен обладает огромной коллекцией кроссовок. И даже если она раздаст подписчикам 200 пар, новые 300 появятся на следующий же день. Так что мнению Селтер в выборе обуви можно доверять. Американка подобрала пять лучших пар кроссовок для мужчин, поставив на первое место модель Nike Air Force 1. В топ рейтинга попали также Adidas Ultra Boost, Nike Vapor Max, Converse CDG, Off-White Jordan 1.

А вот в списке кроссовок, которые ни в коем случае нельзя покупать, попала обувь от суперзвезды НБА Леброна Джеймса – LeBron 11 Low. Странно, ведь Джен дружит с многими баскетболистами. Может быть, у неё личная неприязнь к Леброну?

Модели, в которых не стыдно выйти на улицу

Джен обожает модель Adidas Yeezy Boost 350 и 350 v.2. Это релиз кроссовок знаменитого рэпера Канье Уэста, который старается продвигать этот бренд даже в своих песнях. А о всемирной популярности этих кроссовок говорят огромные очереди в магазинах, в интернете они разлетаются за несколько минут.

Другой популярной моделью, которую советует носить Джен, является Air Jordan 1 x Off-White. Несмотря на то, что обувь с первого взгляда может показаться большой и не слишком удобной для ежедневных прогулок, на самом деле это совсем не так. Американка вообще считает их идеальными для межсезонья.

«Чикаго Буллз» плохого не посоветуют

А с точки зрения дизайна Джен очень рекомендует Nike Air More Uptempo. Эта модель была создана в 1994 году специально для баскетбола. Nike позиционировал её как самую воздушную систему амортизации из когда-либо созданных. Звезда «Чикаго Буллз» Скотти Пипен играл именно в таких, а сейчас эту модель модифицировали для обычной жизни.

Для тех, кто живёт в мегаполисах и ценит комфорт превыше всего, Джен советует модель Adidas NMD_CS. Изначально она предназначалась для марафонского бега. Похожие кроссовки были у Adidas ещё в 80-х, но, как известно, мода циклична, и сейчас эта модель снова на пике популярности.

Самые красивые

Выбрать и стильную, и удобную модель, которая устроит по всем параметрам – задача не из лёгких. Джен нашла для себя такую.

Девушка признаётся, что Nike Air Presto x ACRONYM – её самые любимые кроссовки. Мысок на молнии делает их ещё и невероятно удобными. А яркая расцветка позволяет выделиться в толпе как во время обычных прогулок, так и во время занятия спортом.