И играть, и читать: самые популярные книги о спорте в России

Спорт смотрят, за спорт болеют, про него читают. Об этом говорит проданный тираж и огромное количество рецензий. Мы решили узнать о самых популярных книжных новинках этого года. В рамках нашего специального проекта издательство «Бомбора» поделилось своим топ-10 книг в серии «Иконы спорта» по продажам за 2020 год.

Конор Макгрегор. Жизнь без правил

Как дерзкий парень без навыков, денег и дисциплины стал одним из лучших бойцов мира? Откровения Джона Каваны, который привёл Конора Макгрегора к вершине UFC.

Сам Макгрегор говорит: «Что бы стало с моей жизнью, если бы в ней не появился Джон Кавана? Сейчас, конечно, невозможно ответить на этот вопрос. И я очень благодарен Джону за то, что мне не приходится задумываться над этим».

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Было продано более 22 тыс. экземпляров. Это в 6 раз больше в сравнении со средним тиражом книги в России (ср. тираж книги — 3700). Издание на русском языке заказывали в Канаду и Испанию.

Криштиану Роналду. Одержимый совершенством + постер

При написании книги автор взял интервью у родных и близких Роналду, тренеров, врачей и спортивных журналистов, собрав воспоминания людей, которые сопровождали Криштиану на разных этапах жизни и карьеры.

Это история успеха, борьбы и заслуженных побед. Каждая глава открывает Криштиану Роналду с новой стороны. Прочитать её стоит хотя бы для того, чтобы понять человека, который всегда добивается желаемого в спорте и повседневной жизни.

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Было продано более 25 тыс. экземпляров. Книгу на русском языке заказывали в Испанию, Канаду, Америку и Австралию.

Джеки Чан. Я счастливый

Как опытный режиссёр, Джеки Чан не просто повествует о своей жизни, но создаёт несколько временных пространств, перенося читателя в разные периоды своей жизни.

С помощью книги читатель сможет прикоснуться к истории человека с невероятной биографией. Вместе с ним вы заново пройдёте путь от постановщика трюков малобюджетных роликов до режиссёра и актера кассовых картин, от бедного официанта до мецената и коллекционера антиквариата.

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Проданный тираж «Джеки Чан. Я счастливый» в 24 тыс. экземпляров 6,5 раз больше в сравнении со средним тиражом в России. Книгу заказывали в самые разные уголки России, например в Якутию.

Бастиан Швайнштайгер. Сердце команды

Воля к победе — в каждом его движении.

История Бастиана: от детства до роковых моментов — таких, как на «Маракане» в 2014-м, когда он сражался до самого конца. Это книга о сильной личности, которая расскажет обо всём том, что способствовало её становлению.

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Унаи Эмери. Маэстро

Биография выдающегося тренера.

Вы узнаете, как баскский специалист достиг успеха в Испании и Франции, провёл год в «Спартаке» и отправился покорять Лондон.

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Стрельцов. Воля к жизни

Драматическая судьба Эдуарда Стрельцова — легенды советского спорта. В 18 лет он стал лучшим бомбардиром СССР, но столкнулся «на поле» с политической системой.

Он был настоящим феноменом. Чемпионат мира 1958 года мог бы стать бенефисом Стрельцова на международной арене, если бы не трагические события, которые произошли в дальнейшем.

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Месси. Гений футбола

(2-е изд., испр., сокр.)

Какими качествами нужно обладать, чтобы стать «золотым мальчиком» футбола? Феномен Месси — в рассказах тренеров, коллег, друзей и семьи.

Известный спортивный журналист Гильем Балаге приводит полный и тонкий анализ истории легендарного футболиста.

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Майкл Джордан. Его Воздушество

История феноменального успеха Джордана, который и в школе, и в университете, и в «Чикаго Буллз» выходил на площадку только для того, чтобы выиграть.

Автор – американский журналист и писатель Роланд Лазенби – рассказывает, что это был совсем не тот чемпион, которым его запомнили фанаты.

Книгу на русском языке заказывали в Швецию, Испанию, Австралию и Францию.

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Лев Яшин. Я — легенда

Яшин – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».

Сам спортсмен говорил: «В футболе могут существовать лишь те, кто обладает мужеством и силой характера. Те, кто работает над своим мастерством не покладая рук, кто перенимает чужой опыт и не боится заимствовать знания и умения, накопленные старшим поколением футболистов. Те, кто не сдается после первых неудач и находит в себе силы устранять ошибки. Те, кто не задирает нос перед товарищами и командой, ведет себя скромно и дружелюбно по отношению к окружающим, но в то же время не скрывает критического отношения к себе и товарищам по команде».

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Абсолютно честен. Автобиография Фрэнка Лэмпарда

Племянник легендарного тренера Гарри Реднаппа, увековечивший своё имя в истории футбола, честно рассказывает о том, через что пришлось пройти на этом пути.

Фрэнк начинал в престижной академии «Вест Хэма». Его дядя — легендарный тренер Гарри Реднапп, отец — бывший профессиональный футболист. Родители никогда не бедствовали. Казалось бы, Лэмпарду очень повезло. Но одного везения недостаточно, если хочешь стать лучшим.

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