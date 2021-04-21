5 способов помочь планете, не выходя из дома

Даже небольшие изменения в вашей рутине могут иметь большое значение для экологии.

Изменение климата Земли, истощение запасов пресной воды и загрязнение вод Мирового океана, разрушение почвенного покрова, исчезновение разных видов животных и растений — это далеко не все проблемы, о которых всё чаще говорят защитники окружающей среды. Сейчас как никогда остро ощущается необходимость разумно использовать природные ресурсы. Заботиться об окружающей среде не так сложно, как кажется на первый взгляд. Стоит лишь начать. Рассказываем о пяти способах помочь экологии, которыми вы можете воспользоваться уже сейчас, не выходя из дома. Небольшие изменения в вашей рутине могут иметь большое значение.

Насколько вы eco-friendly? Тест Не обязательно стоять с транспарантом «спасите планету», чтобы внести свой вклад в заботу о ней.

Сортируйте мусор

Ежегодно в мире выпускают тонны продукции, которая в естественной среде разлагается довольно долго. Поэтому после использования она должна быть правильно утилизирована и переработана для создания вторичного сырья. Иначе планета превратится в огромную свалку.

Фото: istockphoto.com

Что делать?

Отходы необходимо правильно отсортировать. Так, в один контейнер можно собирать сухую бумагу, во второй — изделия из пластика, в третий — отходы в виде остатков пищи, а в четвёртый — стекло. На улице сортированный мусор нужно выбрасывать в специальные контейнеры. Если в вашем дворе таких нет — отвозить в специальные сортировочные центры. Карту таких центров в своём городе можно посмотреть здесь.

Правильно утилизируйте батарейки

Переработка бытовых батареек помогает не только сберечь природу и уменьшить выбросы тяжёлых металлов (кадмий, свинец, ртуть), но и позволяет получить соли металлов, графита и железа без использования первичных ресурсов.

Например, одна «пальчиковая» батарейка загрязняет тяжёлыми металлами 20 квадратных метров земли и 400 кубометров воды. Батарейки, сожжённые на мусоросжигательных заводах, образуют диоксины, которые потом попадают в организм человека через воду или воздух. Именно поэтому так важно собирать и утилизировать батарейки отдельно от бытового мусора.

Что делать?

Использованные батарейки следует сдавать в специальные пункты переработки. Как правило, они есть в крупных магазинах электронной техники.

С заботой о городе: куда девается мусор после Московского марафона? Десятки тысяч бегунов оставляют после себя след из пластиковых бутылок и упаковок от гелей.

Не используйте полиэтилен

А вы знали, что выброшенные полиэтиленовые пакеты не подвергаются биологическому разложению? Теперь давайте представим: ежегодно появляется около триллиона новых пластиковых пакетов.

Но важно понимать, что сжигать их нельзя, так как это приведёт к выделению угарного газа и вредных канцерогенов, а закапывание станет причиной отравления воды и почвы. Таким образом, пластиковые пакеты образуют устойчивое загрязнение.

Фото: istockphoto.com

Что делать?

Полиэтиленовые пакеты можно заменить бумажными, тканевыми мешками или же авоськой.

Информируйте

Одной из самых больших проблем при переходе на сознательное потребление — понять, с чего начать. Вы можете доносить до окружающих людей пользу осознанного отношения к ресурсам, например, через социальные сети.

Что делать?

В цифровую эпоху распространять информацию довольно просто. Например, даже поставив лайк в «Инстаграме» на пост о сознательном потреблении или же сделав репост к себе на страницу, вы внесёте свою маленькую лепту. Поднимая охват публикаций, вы помогаете большему количеству людей узнать о проблемах экологии.

Плоггинг: занимаемся спортом с заботой о природе Можно не просто избавиться от лишних килограммов, но и помочь окружающей среде.

Поддержите международную акцию «Час Земли»

Каждый год в последнюю субботу марта Всемирный фонд дикой природы (WWF) проводит международную акцию «Час Земли», призывая все организации, коммерческие учреждения, школы, частные лица отключить электричество на один час. Цель акции — привлечь внимание людей к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

Фото: istockphoto.com

Что делать?

Всё очень просто. Стоит лишь на час выключить свет и те электроприборы, которые не относятся к обеспечению безопасности и сохранению здоровья.

Участвовать в масштабных акциях, организовывать центры по переработке мусора в своём городе и привлекать внимание общественности к экологическим проблемам — дело хорошее. Но время и ресурсы на такое погружение в вопрос есть не у всех. Однако помогать планете и вносить свою лепту можно и понемногу. То, что для вас будет маленьким шагом к изменениям, станет большим прыжком для человечества.