Плоггинг: занимаемся спортом с заботой о природе

Можно не просто избавиться от лишних килограммов, но и помочь окружающей среде.

Когда-нибудь замечали в городе людей, пробегающих с пакетами и собирающих мусор? Это плоггеры. Занятия спортом они сочетают с уборкой. Так можно не только похудеть или привести себя в форму после карантина, но и внести свою лепту в борьбу с экологическими проблемами. Разбираемся, что такое плоггинг и насколько он популярен в России.

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Что такое плоггинг?

Плоггинг объединяет две современные тенденции: здоровый образ жизни и заботу об окружающей среде. Движение зародилось в Швеции в 2016 году, основал его эко-активист Эрик Альстрём. Название происходит от слова «jogging» (швед. «бег трусцой») и «plocka upp» (швед. подбирать). От обычной пробежки плоггинг отличается тем, что с собой вы берёте пакет и собираете в него весь встречающийся по дороге мусор.

Фото: istockphoto.com

Чтобы подбирать мусор, приходится постоянно приседать и наклоняться. Кроме того, в пути ёмкость постепенно заполняется, и пакет становится тяжелее. Такой вид тренировок называют бегом с комплексной нагрузкой: во время выполнения задействованы все мышцы тела.

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Как заниматься плоггингом?

Для плоггинга понадобятся беговые кроссовки, перчатки и два пакета для мусора.

После пробежки мусор нужно отправить на переработку. То, что нельзя переработать, можно выкинуть в контейнер. Конечно, глобальную экологическую проблему сразу это не решит. Зато поможет сделать чище ваш город. К тому же чем больше будет плоггеров, тем больше положительный эффект.

Фото: istockphoto.com

Заниматься плоггингом можно как в одиночку, так и в компании. По всему миру существуют сообщества единомышленников и даже устраиваются соревнования. По окончании забега собранные отходы взвешивают и определяют победителя.

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Собщества плоггеров можно найти в социальных соцсетях. Плоггеры публикуют отчёты о собранном мусоре в «Инстаграме» под хештегами #plogging и #плоггинг.

Популярен ли плоггинг в России?

В нашей стране движение постепенно набирает популярность. В соцсетях много тематических публикаций и активистов, продвигающих идею.

Найти единомышленников довольно легко – местные сообщества плоггеров есть почти в каждом регионе. В некоторых областях забеги устраивают местные власти. Например, в 2019 году в Московской области провели акцию «Чистое Подмосковье – к юбилею!». В результате участники собрали около 7,5 тонн мусора.

Фото: istockphoto.com

Также плоггинг-забеги устраивают и спортивные магазины. В некоторых из них можно поучаствовать независимо от местоположения.

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Популярность эко-спорта растёт. Это занятие не просто развлечение или вид активности, но важное и полезное дело. Присоединившись к движению, можно не только улучшить физическую форму, но и помочь природе, а также привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды.