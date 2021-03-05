Насколько вы eco-friendly? Тест

Забота о природе, о нашей планете, разумное потребление ресурсов — это главные цели приверженцев eco-friendly жизни. Со стороны кажется, что перестроить жизнь на новый лад довольно сложно. А многие и вовсе считают, что практически невозможно. Сортировать мусор по четырём категориям, носить с собой шоппер и мешочки для овощей и фруктов, использовать деревянную посуду вместо пластиковой и даже умываться многоразовыми хлопковыми дисками – это далеко не все мелочи, которые помогут вам заботиться об окружающей среде. Некоторые не хотят усложнять себе жизнь и считают, что такие усилия того не стоят.

К какому типу относитесь вы? Только начинаете свой путь или уже собрали обширную коллекцию шопперов? А может, уже завтра будете брать кофе с собой в многоразовый бамбуковый стаканчик?

Прийти к более экологичному образу жизни никогда не поздно. Даже, казалось бы, незначительные изменения в вашей рутине могут ощутимо помочь в борьбе с эко-проблемами. Не стоит забывать что планета одна, а нас у неё много!