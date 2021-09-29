Будущее студенческого футбола — реальность или утопия?

Футбольная жизнь в России закипела в 1895 году, когда на территории завода Гоппера в Москве обустроили первое поле. Сперва на стадионе собирались только игроки британской команды, но зрелищная беготня английских рабочих быстро увлекла и москвичей. Больше всего новомодная забава тогда покорила студентов – один увидел, рассказал другому, тот привёл третьего. Так и росла футбольная среда, а вместе с тем развивался студенческий футбол, который спустя много лет почему-то начал замирать.

В чём проблема?

Последние как минимум 10 лет любители футбола переживают нехватку стартовой площадки. Сейчас футбольный путь учащихся начинается во дворах, а не в стенах вуза. В Москве более 70 государственных вузов, из них только в паре десятков открыты футбольные секции. О существовании спортивных клубов знают только те, кто состоит в них. Инфраструктура для этого вида спорта есть далеко не везде.

Массовые турниры в формате лиги проводятся лишь в нескольких университетах – среди них, например, МГУ, ВШЭ и МГТУ им. Баумана. В МИРЭА, РАНХиГСе и РЭУ устраивают турниры в кубковом формате. Другие вузы тоже растут в футболе, но медленно. Команды в футбольных лигах ВШЭ и МГТУ практически наполовину состоят из выпускников, а не действующих студентов. Да, есть немало футбольных лиг, которые активно выступают за развитие студенческого футбола – и это здорово. Но проблема остаётся.

Студенты играют в футбол в темноте Фото: из личного архива героя

И всё же студенты искренне верят, что сделать единую систему региональных соревнований хорошего уровня по всей России – реально. Структуру, где студентам не нужно будет самим скидываться на аренду полей или играть в темноте. Такую, чтобы побеждать было престижно для самих вузов. Идею, что у студенческого футбола большое будущее, продвигает Student Football – студенческое объединение, в планах которого дать возможность каждому студенту Москвы (а в будущем и других городов) выйти на поле. 90% команды Student Football – это действующие или бывшие студенты, поэтому о проблеме знают не понаслышке.

Взгляд изнутри: что говорят сами студенты?

1. Проблемы с реализацией

Ещё в 2012 году Министерство образования и Российский футбольный союз (РФС) предприняли попытки возродить студенческий футбол и разослали вузам соответствующие рекомендации. Но проблем с реализацией оказалось больше, чем желающих содержать футбольные команды. Организацию домашних матчей, выездов, расходы на экипировку, зарплату тренерам потянули не все. А ведь многие ребята рассчитывали на развитие своих навыков в рамках университета. Так произошло и с капитаном сборной МГУ.

Егор Гулевский капитан сборной МГУ по футболу, студент В своё время я выбрал учёбу вместо профессиональной карьеры и надеялся, что моя футбольная жизнь продолжится на межвузовском уровне. Высоким ожиданиям суждено было разбиться о суровую действительность. Многие вещи меня неприятно удивили. В первую очередь это отсутствие своего домашнего поля. На моём первом курсе наша сборная, ещё будучи во втором по силе дивизионе, принимала соперников на так называемом «Стадионе МГУ», состояние которого приводило в ужас. Поле было абсолютно непригодным для соревнований, риск получить на нём серьёзную травму был очень высок. Демонстрировать зрелищный футбол было невозможно, игры больше напоминали мучения двух команд.

2. Обновление инфраструктуры

Отсутствие современной спортивной базы – ещё одна боль многих студентов. В далеком 2012 году по результатам социологического опроса 75,6% москвичей проголосовали за нехватку площадок, где было бы комфортно заниматься спортом. Причём 21,2% отметили недостаток футбольных полей. Но за последние восемь лет проблема не сильно сдвинулась с места. В прошлом году Московская область вошла в четвёрку регионов с самым минимальным количеством спортивных объектов. Понятно, что обновление инфраструктуры – дело не из простых. Но это важный шаг для старта в формировании футбольной среды.

Фото: из личного архива героя

Егор: У многих вузов нет своего поля, и это обычная ситуация. Но я искренне не понимаю, почему МГУ с его финансированием не может выделить средства на аренду нормального поля под домашние игры? На это не нужны астрономические суммы, те же «Лужники» с кучей полей находятся совсем близко. Спустя пять лет после моего обучения в университете ситуация не особо поменялась: нам предложили либо принимать на стадионе «Авангард» на Шоссе Энтузиастов (где поле и освещение тоже близки к непригодным), либо скидываться всей командой на аренду нормального поля. Спустя пару игр на «Авангарде» мы выбрали второй вариант. Нормально ли это для такого вуза, как МГУ? Не думаю.

3. Отсутствие системы мотивации

Молодёжные инициативы важно поддерживать – особенно это видно на примере США и стран Европы, где студентов всячески поощряют за увлечение спортом и даже раздают футбольную стипендию. А у нас как обстоят дела? Наши ребята о таком только мечтают и надеются, что когда-нибудь у нас будет система студенческого спорта, как за рубежом, где игры посещают тысячи зрителей, они транслируются на федеральных телеканалах.



Егор: Уверен, что с поддержкой государства и привлечением спонсоров университетский спорт смог бы выйти на совершенно другой уровень. Может быть, под эгидой РФС, почему нет? Сейчас же быть членом сборной университета по футболу не считается чем-то престижным. Слышал, что в Высшей школе экономики были повышенные стипендии для спортсменов-сборников, у нас же нет никакой дополнительной поддержки и стимулирования. Например, когда игры ставятся рано, рассчитывать приходится разве что на пропуск нескольких пар. В таких условиях порой сложно собираться сильнейшим составом на игры.

Фото: из личного архива героя

Что мы можем сделать?

Несмотря на то что студентам часто приходится играть в сложных условиях, они проявляют интерес и показывают серьёзные результаты. Например, футбольная команда МГУ впервые за долгие годы попала в топ-3 на большом поле. Но всё это держится только на энтузиазме действующих игроков и профессионализме тренерского штаба. Есть и хорошие новости: появляются локальные сообщества, которые помогают выводить командную игру в массы.



На сторону молодёжи встают и крупные бренды спортивной одежды. Student Football, например, проводит бесплатные футбольные турниры при поддержке Nike. Компания продвигает здоровый образ жизни и реализовывает самые классные идеи. Нужна площадка? Запросто. А финалистов ещё награждают экипировкой. Вообще, здорово, что появляются альтернативные крупные турниры между университетами вроде Moscow Universities Gamekillers или Лиги Универов 2019 от Nike. Для учащихся это памятные события – как бы пафосно ни звучало.

Фото: из личного архива героя

Егор: Очень рад новому турниру Student Football и поддерживаю идею ребят-организаторов. После первого турнира (имеется в виду Moscow Universities GameKillers – прим. ред.) пару дней переписывался в «Инстаграме» с вручавшим награды Федей Смоловым, а ещё нам даже дали сыграть мини-матч на поле «Открытие Арены» (после «Авангарда» казалось, что это сон). Во время вручения наград Лиги Универов 2019 с нами вместе жёг фаеры Георгий Джикия, после чего мы отправились в Северную столицу на базу «Зенита». Там состоялась игра с ребятами-победителями из Санкт-Петербурга.



Но самое главное, что партнёрство Student football с Nike придерживается концепции «футбол для всех». Поэтому принять участие в турнире может любой желающий в возрасте от 16 до 26 лет: студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты и ординаторы. Погода тоже не помеха – несмотря на дождь, в конце сентября прошли первые игры, в том числе женского дивизиона. Цифры уже впечатляют: 82 команды, 48 вузов, 1200 заявок, 9 матчей, 76 забитых мячей. Дальше больше – впереди ещё два месяца футбола, а это 39 игровых дней и 390 матчей. Следить за расписанием игр, познакомиться с единомышленниками и наладить новые социальные связи можно здесь.