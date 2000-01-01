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6 советов для тех, кто много ест
6 советов для тех, кто много ест
В напряжённые моменты еда воспринимается как источник позитивных эмоций.
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Избавьтесь от проблемы
Избавьтесь от проблемы
Осознание — первый шаг на пути к её решению. Нужно разобраться, что провоцирует бесконтрольное поглощение пищи, и исключить этот фактор, будь то усталость, одиночество или ссора с близкими.
Займитесь спортом
Займитесь спортом
Физическая активность поднимает настроение, даёт прилив энергии. А значит, это незаменимый помощник в борьбе с эмоциональным напряжением. Не зря спортивные и подтянутые люди меньше подвержены стрессу.
Уберите с глаз всё вредное
Уберите с глаз всё вредное
Вместо привычных конфет положите в тарелку фрукты и полезные перекусы.
Не забывайте отдыхать
Не забывайте отдыхать
Посвящайте хотя бы полчаса в день расслаблению. Это может быть медитация, дыхательные практики или горячая ванна при свечах. Такой отдых поможет исключить переедание и достичь гармонии с собой.
Не садитесь на диету
Не садитесь на диету
Питайтесь правильно, но периодически позволяйте себе что-нибудь вкусненькое. Главное в этом деле — умеренность.
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6 советов для тех, кто много ест
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