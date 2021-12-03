Во что верят спортсмены? 5 примет, с которыми считаются даже Роналду и Овечкин

Практически у каждого есть свои суеверия, приметы — маленькие или большие, к одним относятся серьёзно, других придерживаются неосознанно. Кто-то всегда смотрит в зеркало, если пришлось вернуться домой, а кто-то обходит стороной чёрных кошек. Спортсмены тоже народ суеверный, особенно если речь касается потенциальных побед. Причём в каждом виде спорта удачу привлекают по-разному. В специальном проекте «Чемпионата» и Макдоналдс, который уже в восьмой раз проводит Монополию, рассказываем, во что верят настоящие профи.

Борода плей-офф

Пожалуй, это одна из самых узнаваемых спортивных примет в мире. Игроки разных лиг, начиная от любительских и заканчивая НХЛ, не бреются во время плей-офф. К финальным матчам на лёд выходят настоящие бородачи. Не нарушает эту своеобразную традицию и трёхкратный чемпион мира Александр Овечкин — капитан «Вашингтон Кэпиталз» тоже отпускает бороду во время сезона.

Фото: Getty Images

Зародилась эта традиция практически случайно — в 1980 году и, конечно же, в НХЛ. Тогда матчи клуба «Нью-Йорк Айлендерс» шли практически подряд — игроки едва успевали восстановиться, не говоря уже о том, чтобы бриться. Совпадение или нет, но «островитяне» выиграли несколько матчей кряду, и бороды стали их талисманом. В тот сезон команда выиграла свой первый Кубок Стэнли. А затем, всё так же отрастив бороды, забрала главный трофей ещё четыре раза подряд. Тогда в примету пришлось поверить и самым несуеверным игрокам НХЛ.

Шаг с правой

Одним из первых о такой примете рассказал легендарный бразилец Роналдо. Футболист признался, что старается выходить на поле только с правой ноги — тогда матч проходит успешно и победа обязательно за его командой. Такого же мнения придерживается и Криштиану Роналду. Португалец тоже шагает на газон только с правой ноги.

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И Роналдо, и Роналду — правши, а потому такую примету можно хоть как-то объяснить. Но интересно, что в неё верил и Роберто Карлос, который, в отличие от своих коллег, левша.

Плевок на удачу

Чтобы привлечь удачу, многие бейсболисты плюют на перчатки. Некоторые считают, что у этого есть практическая цель — так игроки якобы справляются с лишней грязью на перчатках и улучшают их сцепление с мячом. А вот плевать на мяч в бейсболе запрещено — официальными правилами Главной лиги бейсбола.

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Сложно сказать, кто первым стал соблюдать эту традицию. Но активно плюются бейсболисты ещё с XIX века — тогда был популярен жевательный табак и им увлекались даже спортсмены.

Чехлы — залог успеха

С чехлами от коньков у фигуристов связано немало суеверий. Перед выходом на лёд спортсмены сами снимают их с лезвий и аккуратно раскладывают. Пока не закончится выступление, никто не должен трогать и передвигать чехлы. Считается, что если их кто-нибудь заденет (некоторые соперники даже делают это специально), то фигурист непременно упадёт.

Фото: Getty Images

Например, Илья Авербух всегда ставил чехлы на борт ледовой арены, причём параллельно друг другу. А многие парные фигуристы, в том числе Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, раскладывали чехлы ровно и синхронно.

«Проклятье белых линий»

Почти все теннисисты — даже те, кто в этом не признаётся — стараются избегать белых линий, пока мяч не введут в игру. Некоторые винят в своих неудачах на корте именно «проклятье разметки». Этой приметы придерживались, например, Мария Шарапова и Горан Иванишевич.

Фото: Angela Weiss/Getty Images

Вообще, теннисисты — одни из самых суеверных спортсменов. Практически у каждого игрока есть собственные приметы, причём не одна и даже не две. Например, одни перед подачей ударяют мяч о землю определённое количество раз, а другие едят бананы перед самым началом матча.

В эти суеверия атлеты верят, желая прийти к победе, как и участники Монополии в Макдоналдс, к которой можно присоединиться уже сейчас. Но шанс выиграть в Монополии куда больше, чем во многих соревнованиях. Ведь в ней разыгрывается 27 млн призов: от вишнёвого пирожка до квартиры. Монополия в Макдоналдс проходит в мобильном приложении— так стикеры точно не потеряются и всегда будут под рукой. А за честность проведения отвечает независимое аудиторское агентство.

У тех, кому по-настоящему повезло в прошлом году, тоже были своего рода приметы — делимся ими с вами.

Виктор Терентьев (г. Санкт-Петербург) победитель Монополии в Макдоналдс, в прошлом розыгрыше выиграл квартиру Честно говоря, особого конкретного ритуала у меня нет. Но в какие-то приметы всё же верю. Говорят же, если левая рука чешется, это к деньгам? Вот у меня пару раз такое и было. Вообще, за призами мы не гнались, да и вообще не особо верилось, что можно выиграть что-то серьёзное.



Я был на работе, когда мне позвонили с неизвестного номера и девушка сказала, что я выиграл квартиру. Я сначала не поверил, начал искать информацию в интернете. Рассказал жене — ей тоже не верилось, сказала, что меня развели шутники по телефону. В общем, я действительно осознал, что произошло, только когда пришёл в квартиру и получил ключи.

Артур Мусин (г. Уфа) победитель Монополии в Макдоналдс, в прошлом розыгрыше выиграл квартиру Большинство, наверное, верят во что-то, амулеты какие-то носят и т. д. Я в последнее время от такого отказался и стал убеждённым агностиком. Поэтому никакими суевериями или ритуалами не руководствуюсь, отошёл от этого. Может быть, и в этом что-то есть?



Я уже пятый год подряд заезжаю в МакАвто, когда проходит акция, и покупаю что-нибудь. В тот день мы поехали с коллегами играть в пейнтбол. По дороге захотелось есть — я заехал в МакАвто, активировал один из стикеров и сначала не поверил. Ладно, решил, подумаю об этом позже. И только к вечеру понял — произошло нечто. Даже сложно было поверить. В течение двух месяцев должны были со мной связаться. Я уже перестал придавать этому значение — и вдруг звонок.



Когда опубликовал фотографии в «Инстаграме», всё моё окружение удивлялось: «Неужели такое случается?». Теперь друзья предлагают и в лотерее какой-нибудь поучаствовать. Но мне кажется, что такое случается раз и вряд ли повторится. Пусть кому-нибудь ещё повезёт.

Монополия в Макдоналдс — игра с честными и понятными правилами, поэтому шансы выигрыша примерно 1 к 2.