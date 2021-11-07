Как рекордсменка Уимблдона боролась за права женщин в спорте

Билли Джин Кинг стала яркой фигурой в борьбе женщин-спортсменок за равные права и равный призовой фонд с мужчинами. Родившись с непоколебимым характером, она всю жизнь воюет со стереотипным мышлением и неуважением людей друг к другу. Рассказываем о сложном карьерном пути живой легенды женского тенниса.

Как закалялась сталь

Билли Джин родилась в семье фермера и, по негласным законам того времени, её ждала роль домохозяйки. Но это отнюдь не устраивало будущую теннисистку, она не позволяла указывать себе с детства. Любовь к спорту привил ей брат, игравший с друзьями в американский футбол, софтбол, баскетбол и бейсбол.

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В 10 лет Билли Джин взяли в сборную по софтболу в Лонг-Бич, хотя остальным девочкам в команде было уже по 15. Но разница в возрасте не помешала миссис Моффит (фамилия Кинг была взята после замужества — Прим. ред.) приносить победы команде. Она могла бы стать успешной софтболисткой, но, однажды попробовав себя в теннисе, осталась в нём навсегда. После каждой тренировки Билли Джин уверенно говорила родителям: «Тренировка прошла прекрасно. Я хочу играть в теннис вечно».

У молодой спортсменки практически не было средств, чтобы купить себе форму и обмундирование. Сэкономив $ 8, Билли Джин приобрела ракетку, а теннисную юбку заменила простыми шортами, что вызвало негодование у публики и других теннисисток. Но Кинг это мало волновало: она уверена, что на пути к успеху не могут помешать ни предрассудки, ни стереотипы.

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Профессиональный спорт закончился для Билли Джин в 40 лет последней победой в сезоне. Рекорд этой возрастной победы WTA до сих пор никем не побит.

Борьба с мужскими правилами

Билли Джин никогда не уступала мужчинам в спорте, поэтому ввела их приёмы в женский теннис. Мощная подача и удары с лёту уничтожали соперниц и помогли завоевать 12 побед на турнирах «Большого шлема» и получить 129 титулов за 24 года карьеры.

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Также Кинг не на шутку боролась с организаторами турниров. Для неё было немыслимо, что призовой фонд у мужчин был в два с половиной раза больше, чем у женщин (в 60-е победители «Уимблдона» получали £ 2 тыс., а победительницы – только £ 750).

Она бойкотировала участие в соревнованиях, шантажировала спонсоров и не боялась, что может разрушить собственную карьеру. В 1973 году американский турнир US Open первым предложил равные призовые девушкам и мужчинам, эту идею поддержали и остальные турниры серии «Большого шлема».

Конфликт теннисисток с Джеком Крамером

Джек Крамер был организатором чемпионата Тихоокеанского Юго-Западного региона. Он отказался поднимать призовые для девушек. Крамер был уверен, что женский теннис не продаётся, поэтому теннисистки должны получать меньше за свою игру. Но он глубоко ошибался.

Рози Казалс, Нэнси Ричи, Керри Мелвилл, Джейн Барткович, Кристи Пиджеон, Джуди Далтон, Валери Зигенфус и Билли Джин Кинг отказались от участия в турнире Крамера. Вместо этого они заключили контракт с журналом World Tennis и сигаретным брендом Virginia Slims, за счёт которых и провели новые соревнования в Хьюстоне. Они имели невероятный зрительский успех, и уже в следующем году все игроки пошли в новую женскую теннисную ассоциацию — WTA.

Мы знали, что делаем историю, и двигались к своей цели. Мы хотели каждой теннисистке дать возможность зарабатывать на жизнь игрой.

Билли Джин Кинг

Спонсоры, контракты с телекомпаниями, новые турниры и дополнительный пиар сделали женский теннис независимым от мужского, а в 1971 году годовой доход Билли Джин от призовых составил рекордные $ 100 тыс.

Битва полов

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В 1973 году в эфир вышла спортивная драма «Битва полов», побившая все рекорды по просмотрам (40 млн американцев смотрели фильм в прямом эфире). По сюжету матч между Билли Джин и Бобби Риггсом, другом теннисистки и самопровозглашённым сексистом, должен был раз и навсегда решить, могут ли женщины выступать в теннисе на равных правах с мужчинами, или им место «на кухне и в спальне», как не раз заявлял сам Риггс.

Победу в этом соревновании одержала Билли Джин, поставив яркую точку в борьбе за равные права.