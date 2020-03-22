Самые необычные суеверия и ритуалы теннисистов

В теннисе приметы заметнее всего

Приметы существуют практически в любой сфере жизни и, в том числе, почти в любом виде спорта. В теннисе они, пожалуй, заметнее всего. В командных видах спорта внимание зрителей рассредоточено между множеством участников, а во многих других индивидуальных видах атлеты находятся на виду только непосредственно во время выступления, когда уже не до соблюдения примет или ритуалов. Биатлон, беговые и горные лыжи, плавание, бег, различные единоборства – во всех этих дисциплинах спортсмены на виду только перед стартом и во время борьбы, гонки, заплыва, забега и так далее. Конечно, в той же лёгкой атлетике есть, например, различные прыжки, где даётся время на подготовку (можно вспомнить Елену Исинбаеву, регулярно шептавшую что-то самой себе перед очередным прыжком с шестом), но в теннисе перерывов у всех на виду больше всего – и между геймами, и между розыгрышами. Во время них можно увидеть немалую часть ритуалов того или иного игрока. Какие-то действия менее заметны, а какие-то бросаются в глаза буквально всем.

Наверное, первое, о чём подумает большинство любителей тенниса, если попросить их вспомнить самые известные ритуалы нынешних игроков, это действия Рафаэля Надаля. Испанец перед каждым матчем расставляет рядом со своим стулом или скамейкой бутылки с водой и другими жидкостями в определённом порядке, обязательно поворачивает их все этикетками в одну сторону и, попив из них (тоже в определённом порядке), снова ровно расставляет их на тех же местах. Есть у него и более сомнительная привычка с подтягиванием шорт перед началом розыгрыша, но на ней заострять внимание не будем. Кроме того, Надаль обязательно поправляет носки так, чтобы они были на одном уровне относительно друг друга.

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Необычная подготовка Роддика и Макинроя к подаче

Ритуалы перед розыгрышем есть у многих теннисистов – особенно перед подачей. Знаменитая «эйс-машина» начала века Энди Роддик, чемпион US Open – 2003 и бывшая первая ракетка мира, проделывал перед каждой подачей целый комплекс движений. Он опускал козырёк своей кепки, поднимал его обратно, приподнимал левую руку, тряс часами на правой, поочерёдно одёргивал футболку на обоих плечах, после этого несколько раз быстро стучал мячом о корт – и только затем выполнял подачу, вкладывая в неё всю свою энергию. Получалось по-настоящему эффективно, хотя, вероятно, без большей части этих движений вполне можно было обходиться.

Кстати, своеобразная подготовка к подаче была и у легенды американского тенниса 80-х – 90-х – Джона Макинроя. Он взъерошивал свои волосы сначала одной рукой, затем другой, после этого низко нагибался, трижды махал рукой туда-сюда, медленно выгибался назад и подавал.

«Не наступать на линии!»

Стучать мячом о корт перед подачей больше всех любит, пожалуй, Новак Джокович. Если это подача в ключевой момент – «больше-меньше» в затяжном гейме, сетбол или матчбол – то количество ударов мячом о корт перед попыткой ввести его в игру может дойти до пары десятков.

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Некоторым игрокам нравится прокидывать мяч себе между ног перед подачей. В юные годы это практиковал Роджер Федерер, затем «фишку» переняли Маркос Багдатис и Джон Иснер, а позднее – Денис Шаповалов. Киприот уже завершил карьеру, так что сейчас это можно видеть только в исполнении Джона и Дениса.

Ещё одна примета на корте, но уже во время движения между розыгрышами – не наступать на линии. Её придерживались и придерживаются многие теннисисты и теннисистки: например, Горан Иванишевич, Агнешка Радваньска и Мария Шарапова. А у Веры Звонарёвой многим запомнилась привычка в перерывах между геймами – россиянка часто накрывалась полотенцем, отгораживаясь от внешних факторов.

Федерер всех переиграл. Как швейцарец побеждает, даже когда не проводятся турниры Роджер вовремя сделал операцию и отсудил логотип, которым два года назад пожертвовал ради нового контракта на $ 300 млн.

Обнажённый Льодра в шкафчике Любичича

Часто теннисисты верят в «счастливый мяч» и подают тем же мячом, которым только что выиграли очко. Работает это и в обратную сторону – если розыгрыш завершился в пользу соперника, то наверняка будут использованы другие мячи. Вне корта тоже существует немало примет. К примеру, не бриться во время турнира, останавливаться каждый год в одном и том же номере отеля, есть в одном и том же ресторане (или даже одну и ту же еду), пользоваться одной и той же душевой кабинкой или одним и тем же шкафчиком в раздевалке. Последние на крупных турнирах бывают именными. Изначально личный шкафчик появился у Макинроя, а затем таковыми стали обзаводиться почти все топ-игроки.

Со шкафчиками, кстати, была связана одна забавная история. В 2005 году во время «Мастерса» в Майами хорват Иван Любичич зашёл в раздевалку, открыл свой шкафчик и… Обнаружил там голого француза Микаэля Льодру. Оправившись от первоначального шока и вернув дар речи, Иван поинтересовался у коллеги, что, собственно, он здесь делает. Микаэль, любивший различные шутки и подколки, объяснил хорвату, что поскольку тот в последнее время часто выигрывает, француз решил подзарядиться его победной энергией. Размер шкафчика, к слову, был невелик, и Любичич потом удивлялся пластичности Льодра, позволившей ему забраться внутрь и не застрять там.

Чего боятся профи: приметы на корте Спортсмены, как известно, люди суеверные. Популярный теннисный журнал "Теннис & Бизнес" предлагает вам короткий путеводитель по миру теннисных суеверий и ритуалов.

Один и тот же гель для душа, медитация и поцелуи собак

О своих нынешних ритуалах в интервью для Tennis TV рассказали многие теннисисты. Некоторые из них очень похожи и уже упоминались в этом материале; так, Давид Гоффен, Григор Димитров, Фабио Фоньини и Роберто Баутиста-Агут признались, что пользуются одной и той же душевой кабиной. Роберто добавил, что также носит одинаковое нижнее бельё. У Стефаноса Циципаса своя вариация на этот счёт – грек использует один и тот же гель для душа, шампунь и кондиционер.

«У меня целый набор ритуалов, которых я люблю придерживаться перед игрой. Обычно я нахожусь в одиночестве, медитирую, делаю дыхательные упражнения, а также анализирую свою игру и игру соперника», — это рецепт первой ракетки мира Новака Джоковича.

«Моя единственная фишка – переобуваться перед матчем. На корт выхожу в баскетбольных кроссовках, меняю их, а после матча переобуваюсь обратно» — рассказал заядлый любитель баскетбола Ник Кирьос, который не раз говорил, что от этого вида спорта получает больше удовольствия, чем от тенниса. Правда, игра в теннис всё-таки удаётся ему лучше, чем в баскетбол.

«Я перед выходом на корт целую своих собак: сначала Младшего, затем Левика», — признался Александр Зверев.

Приметы Рублёва и Медведева и секреты Хачанова

Рассказали о приметах и российские теннисисты. Точнее, Карен Хачанов делиться ими отказался, предпочтя оставить информацию секретной. Наиболее суеверным оказался Андрей Рублёв. «На каждом турнире всё по-разному. Например, на Кубке Кремля я ходил в один и тот же ресторан, заказывая там одно и то же блюдо. В Дохе мы всегда обедали за одним и тем же столом. В Аделаиде пили чай в лобби после ужина, даже если было уже очень поздно». Все три этих турнира Рублёв выиграл.

Медведев близок к дебюту в топ-3, а Рублёв и Хачанов совместно побили рекорд Впервые в истории тенниса три россиянина одновременно вошли в топ-15. И это далеко не предел.

Даниил Медведев же скорее не придерживается примет, а соблюдает определённый распорядок дня. «Стараюсь каждый раз идти тренироваться за три с половиной часа до матча, а есть – за два с половиной. Не то чтобы это было суеверие, просто так я лучше себя чувствую. Но если не удастся сделать всё вовремя, это не значит, что я не буду попадать в корт или произойдёт ещё что-то плохое».