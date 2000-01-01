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5 упражнений для красивого и рельефного пресса
5 упражнений для красивого и рельефного пресса
Они приблизят вас к желанным кубикам.
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Скручивания
Скручивания
Исходное положение: лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на полу, руки поддерживают голову. Оторвите лопатки от пола, поясница остаётся прижатой. Затем вернитесь в исходное положение.
Подъём ног в висе
Подъём ног в висе
Исходное положение: в висе/упоре, ноги свободно опущены. Плавно поднимите прямые или согнутые ноги, а потом опустите их в исходное положение.
Скручивания с броском мяча
Скручивания с броском мяча
Исходное положение: лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на полу, руки с мячом за головой. Поднимите корпус и бросьте мяч в стену. После отскока мяча вернитесь в исходное положение.
«Книжка» с фитболом
«Книжка» с фитболом
Исходное положение: лёжа на спине, руки с фитболом вытянуты за головой, ноги прямые. Выполните скручивание и перехватите фитбол ногами. Вернитесь в исходное положение, но с мячом в ногах.
Воздушный велосипед
Воздушный велосипед
Исходное положение: лёжа на спине, поясница прижата к полу, руки за головой. Левую ногу вытяните вперёд, а правую подтяните к груди. На выдохе поднимите левое плечо и потянитесь к правому колену.
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Получилось сделать эти упражнения? Переходим к следующим.
5 упражнений для красивого и рельефного пресса
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