5 способов отсрочить старость
Рассказываем вместе с фитнес-экспертом Егором Фукаловым.
Бегать и ходить
Это самое простое.
Старайтесь заниматься от 60 до 150 минут в неделю, оптимальная скорость бега — около 6-8 км/ч.
Старайтесь заниматься от 60 до 150 минут в неделю, оптимальная скорость бега — около 6-8 км/ч.
Пить больше жидкости
У каждого человека индивидуальный питьевой режим. Употреблять нужно столько воды, сколько требует ваш организм.
Тренироваться
Силовые упражнения формируют мышцы и тратят энергию. Тренируйтесь не меньше двух раз в неделю, чтобы держать себя в тонусе.
Следить за питанием
В ежедневный рацион должны входить овощи, фрукты, полезные пищевые добавки (при необходимости). Питание лучше сделать сбалансированным, состоящим из белков, жиров и углеводов.
Сменить образ жизни
Курение, употребление алкогольных напитков, нарушенный режим дня — всё это негативно влияет на организм.
Ещё по теме: Как замедлить старение кожи?
Выглядеть на 10 лет младше своего возраста — реально.
5 способов отсрочить старость
Читайте также