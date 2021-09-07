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Зачем пить много воды, можно ли пить много воды, пить много воды: вредно или полезно?

Что произойдёт с организмом, если пить слишком много воды?
Лидия Квашнина Вероника Ласкина
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Что будет, если пить слишком много воды?
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Она не так безобидна, как кажется.
Есть ли максимальная норма воды? Чем опасна вода в больших количествах?

Разбираемся вместе с нутрициологом.

Нет сомнений, что организм человека нуждается в воде для полноценного функционирования всех органов. Достаточное её потребление способствует хорошей работе пищеварительной, кровеносной и нервной систем. Тем не менее, может ли чрезмерное количество воды негативно сказаться на здоровье?

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Лидия Квашнина
нутрициолог

Вода – друг или враг? Ответ на этот вопрос не такой однозначный, как может казаться.

Почему важно пить воду?

Сперва узнаем, какую именно пользу несёт вода. Во-первых, это самый важный источник энергии для организма. Неудивительно, если вспомнить, что тело человека на две трети состоит из воды.

Во-вторых, вода — активный транспорт, который приносит питательные вещества и кислород ко всем участкам тела. Она циркулирует вместе с кровотоком, растворяет соли и нутриенты, помогает им лучше усваиваться.

Фото: unsplash.com/@bluewaterglobe

В-третьих, вода выводит вредные вещества. Её потребление помогает выработке пота и мочи, с которыми выходят токсины и шлаки. При недостатке воды происходит закисление: продукты распада остаются в организме, что может спровоцировать отравление. Это способствует тому, что клетки начинают погибать.

С водой в нашем организме связаны многие функции: промывание почек, формирование слюны, сохранение влажности слизистых оболочек, расщепление пищи. Она играет роль смазки для суставов, производной — для гормонов и нейромедиаторов, амортизатора — для головного и спинного мозга, а также регулятора температуры.

Кроме того, вода:

  • улучшает состояние ногтей, кожи и волос;
  • нормализует пищеварение;
  • борется с головной болью;
  • помогает предотвратить мочекаменную болезнь;
  • понижает артериальное давление;
  • снимает боли в суставах.
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Сколько нужно пить воды?

Впервые ответ на этот вопрос появился в статье «Рекомендуемые нормы питания», опубликованной в 1945 году. В ней отмечалось, что взрослым следует потреблять миллилитр жидкости на каждую калорию пищи. То есть около 2-2,5 л жидкости в день. Кроме того, в книге 1974 года «Питание для крепкого здоровья» был дан следующий совет: среднестатистическому взрослому человеку надо выпивать 6-8 стаканов воды ежедневно.

Сегодня, по данным ведущих мировых организаций, мужчинам рекомендуется потреблять 2,5-3,7 л в день, женщинам — 2-2,7 л.

Лидия: Суточная потребность организма зависит от пола, возраста, телосложения и географического местоположения (пустыня или район Крайнего Севера, например). В любом случае воду надо пить в течение дня постепенно, по несколько глотков, не доводя до сильной жажды и не выпивая сразу стакан, если это не утро.

Фото: unsplash.com/@bluewaterglobe

Важно учитывать, что все авторы указывали на то, что мы получаем жидкость не только с водой, но и с другими напитками и продуктами. Например, с овощами, фруктами, супами, кашами, чаем или кофе. Следовательно, чтобы поддерживать водный баланс в организме, не нужно потреблять два литра чистой воды каждый день. Достаточно пить тогда, когда чувствуешь жажду.

В здоровом организме мозг понимает, когда телу не хватает воды, и вызывает ощущение жажды, чтобы мы начали пить. Однако жажда наступает тогда, когда организм теряет 1-2% влаги — а это первый признак обезвоживания.

Даже самое небольшое обезвоживание приводит к запорам, головным болям, снижению работоспособности и концентрации внимания, увеличивает риск инфекций мочевыводящих путей и образования почечных камней.

Основные признаки обезвоживания:

  • изменение цвета мочи до тёмно-жёлтого;
  • уменьшение суточного объёма мочи;
  • головные боли;
  • недостаточность энергии, усталость, вялость;
  • сухость во рту и глазах;
  • недостаточная эластичность кожи;
  • учащённое сердцебиение;
  • низкое кровяное давление (гипотония).
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Что будет, если пить больше нормы?

Потребление слишком большого количества воды может стать причиной снижения концентрации натрия в крови, поддерживающего баланс между жидкостью внутри и снаружи клеток. Когда уровень натрия падает, вода перемещается наружу и вызывает набухание клеток. Это может спровоцировать головную боль и тошноту, в редких случаях привести к отёку мозга и коме. Такое состояние называется гипергидратацией или водным отравлением.

Впрочем, сильно переживать не нужно. Чтобы такое произошло, человек должен выпить за небольшой промежуток времени свыше 4 л, при этом не ходить в туалет и потеть меньше обычного.

Эта информация, скорее, актуальна для профессиональных спортсменов. Так, из 488 участников Бостонского марафона 2002 года у 13% были симптомы гипонатриемии (следствие гипергидратации), а у 0,06% — критическая гипонатриемия.

Фото: unsplash.com/@da_sikka_x

Обычным людям надо понимать, что потребление большого количества воды — это дополнительная нагрузка для почек, которые за сутки очищают от токсинов около 1700 л крови. Согласно исследованию 2013 года, почки могут выводить не более 0,8-1 л в час. Авторы сообщают, что симптомы гипергидратации развиваются, если человек выпивает 3-4 л воды за короткий период, но они не дают точной оценки времени. Один эксперимент показывает, что вредно употреблять более 2 л воды в час, другой — более 5 л в течение нескольких часов.

Последствия от излишка воды в организме:

  • стремительный набор веса;
  • отёки, в том числе целлюлит;
  • повышение артериального давления;
  • усиленное потоотделение;
  • нарушение работы внутренних органов, таких как почки, сердце и лёгкие.

Как и когда надо пить воду?

Лидия: Я советую после пробуждения выпивать 250-500 мл воды. По утрам кровь и урина обладают самой высокой концентрацией токсинов, поэтому питьевая вода поможет процессам естественной детоксикации.

Всегда пейте воду за 30 минут до еды. Центры жажды и голода в мозге расположены почти в одном месте. При похудении стакан воды перед едой поспособствует быстрому пищевому насыщению и в дальнейшем — снижению веса.

Через 1,5-2 часа после еды выпивайте стакан воды, при условии, что нет медицинских противопоказаний.
Не стоит пить воду после 18:00, чтобы избежать утренних отёков и позывов к мочеиспусканию, которые могут нарушить здоровый сон.

Фото: unsplash.com/@yogendras31

Пейте около 0,5 л воды за час упражнений и два стакана воды после тренировки. Мышцы — это прежде всего вода, и потери пота следует восполнять.

Чтобы быть уверенными в том, что мы не вредим себе, когда пьём воду, стоит придерживаться нескольких рекомендаций нутрициолога.

Не кипятите воду повторно. При повторном или длительном кипячении содержащийся в воде активный хлор вступает в реакцию с остатками органических веществ и минеральными растворёнными веществами, что может повлечь появление канцерогенов и диоксинов.

Не храните воду в пластиковых кувшинах. Пластик быстро мигрирует в воду, способствует размножению патогенной флоры.

Выбирайте безопасный чайник. Из нержавеющей стали и стекла.

Поставьте фильтр. Установите дома фильтр для воды обратного осмоса.

Используйте многоразовые бутылки. Заведите стеклянную многоразовую бутылку для воды вне дома. Не стоит брать пластиковые бутылки и повторно наливать в них воду.

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