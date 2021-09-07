Что произойдёт с организмом, если пить слишком много воды?

Разбираемся вместе с нутрициологом.
Нет сомнений, что организм человека нуждается в воде для полноценного функционирования всех органов. Достаточное её потребление способствует хорошей работе пищеварительной, кровеносной и нервной систем. Тем не менее, может ли чрезмерное количество воды негативно сказаться на здоровье?
Вода – друг или враг? Ответ на этот вопрос не такой однозначный, как может казаться.
Почему важно пить воду?
Сперва узнаем, какую именно пользу несёт вода. Во-первых, это самый важный источник энергии для организма. Неудивительно, если вспомнить, что тело человека на две трети состоит из воды.
Во-вторых, вода — активный транспорт, который приносит питательные вещества и кислород ко всем участкам тела. Она циркулирует вместе с кровотоком, растворяет соли и нутриенты, помогает им лучше усваиваться.
Фото: unsplash.com/@bluewaterglobe
В-третьих, вода выводит вредные вещества. Её потребление помогает выработке пота и мочи, с которыми выходят токсины и шлаки. При недостатке воды происходит закисление: продукты распада остаются в организме, что может спровоцировать отравление. Это способствует тому, что клетки начинают погибать.
С водой в нашем организме связаны многие функции: промывание почек, формирование слюны, сохранение влажности слизистых оболочек, расщепление пищи. Она играет роль смазки для суставов, производной — для гормонов и нейромедиаторов, амортизатора — для головного и спинного мозга, а также регулятора температуры.
Кроме того, вода:
- улучшает состояние ногтей, кожи и волос;
- нормализует пищеварение;
- борется с головной болью;
- помогает предотвратить мочекаменную болезнь;
- понижает артериальное давление;
- снимает боли в суставах.
Сколько нужно пить воды?
Впервые ответ на этот вопрос появился в статье «Рекомендуемые нормы питания», опубликованной в 1945 году. В ней отмечалось, что взрослым следует потреблять миллилитр жидкости на каждую калорию пищи. То есть около 2-2,5 л жидкости в день. Кроме того, в книге 1974 года «Питание для крепкого здоровья» был дан следующий совет: среднестатистическому взрослому человеку надо выпивать 6-8 стаканов воды ежедневно.
Сегодня, по данным ведущих мировых организаций, мужчинам рекомендуется потреблять 2,5-3,7 л в день, женщинам — 2-2,7 л.
Лидия: Суточная потребность организма зависит от пола, возраста, телосложения и географического местоположения (пустыня или район Крайнего Севера, например). В любом случае воду надо пить в течение дня постепенно, по несколько глотков, не доводя до сильной жажды и не выпивая сразу стакан, если это не утро.
Фото: unsplash.com/@bluewaterglobe
Важно учитывать, что все авторы указывали на то, что мы получаем жидкость не только с водой, но и с другими напитками и продуктами. Например, с овощами, фруктами, супами, кашами, чаем или кофе. Следовательно, чтобы поддерживать водный баланс в организме, не нужно потреблять два литра чистой воды каждый день. Достаточно пить тогда, когда чувствуешь жажду.
В здоровом организме мозг понимает, когда телу не хватает воды, и вызывает ощущение жажды, чтобы мы начали пить. Однако жажда наступает тогда, когда организм теряет 1-2% влаги — а это первый признак обезвоживания.
Даже самое небольшое обезвоживание приводит к запорам, головным болям, снижению работоспособности и концентрации внимания, увеличивает риск инфекций мочевыводящих путей и образования почечных камней.
Основные признаки обезвоживания:
- изменение цвета мочи до тёмно-жёлтого;
- уменьшение суточного объёма мочи;
- головные боли;
- недостаточность энергии, усталость, вялость;
- сухость во рту и глазах;
- недостаточная эластичность кожи;
- учащённое сердцебиение;
- низкое кровяное давление (гипотония).
Что будет, если пить больше нормы?
Потребление слишком большого количества воды может стать причиной снижения концентрации натрия в крови, поддерживающего баланс между жидкостью внутри и снаружи клеток. Когда уровень натрия падает, вода перемещается наружу и вызывает набухание клеток. Это может спровоцировать головную боль и тошноту, в редких случаях привести к отёку мозга и коме. Такое состояние называется гипергидратацией или водным отравлением.
Впрочем, сильно переживать не нужно. Чтобы такое произошло, человек должен выпить за небольшой промежуток времени свыше 4 л, при этом не ходить в туалет и потеть меньше обычного.
Эта информация, скорее, актуальна для профессиональных спортсменов. Так, из 488 участников Бостонского марафона 2002 года у 13% были симптомы гипонатриемии (следствие гипергидратации), а у 0,06% — критическая гипонатриемия.
Фото: unsplash.com/@da_sikka_x
Обычным людям надо понимать, что потребление большого количества воды — это дополнительная нагрузка для почек, которые за сутки очищают от токсинов около 1700 л крови. Согласно исследованию 2013 года, почки могут выводить не более 0,8-1 л в час. Авторы сообщают, что симптомы гипергидратации развиваются, если человек выпивает 3-4 л воды за короткий период, но они не дают точной оценки времени. Один эксперимент показывает, что вредно употреблять более 2 л воды в час, другой — более 5 л в течение нескольких часов.
Последствия от излишка воды в организме:
- стремительный набор веса;
- отёки, в том числе целлюлит;
- повышение артериального давления;
- усиленное потоотделение;
- нарушение работы внутренних органов, таких как почки, сердце и лёгкие.
Как и когда надо пить воду?
Лидия: Я советую после пробуждения выпивать 250-500 мл воды. По утрам кровь и урина обладают самой высокой концентрацией токсинов, поэтому питьевая вода поможет процессам естественной детоксикации.
Всегда пейте воду за 30 минут до еды. Центры жажды и голода в мозге расположены почти в одном месте. При похудении стакан воды перед едой поспособствует быстрому пищевому насыщению и в дальнейшем — снижению веса.
Через 1,5-2 часа после еды выпивайте стакан воды, при условии, что нет медицинских противопоказаний.
Не стоит пить воду после 18:00, чтобы избежать утренних отёков и позывов к мочеиспусканию, которые могут нарушить здоровый сон.
Фото: unsplash.com/@yogendras31
Пейте около 0,5 л воды за час упражнений и два стакана воды после тренировки. Мышцы — это прежде всего вода, и потери пота следует восполнять.
Чтобы быть уверенными в том, что мы не вредим себе, когда пьём воду, стоит придерживаться нескольких рекомендаций нутрициолога.
Не кипятите воду повторно. При повторном или длительном кипячении содержащийся в воде активный хлор вступает в реакцию с остатками органических веществ и минеральными растворёнными веществами, что может повлечь появление канцерогенов и диоксинов.
Не храните воду в пластиковых кувшинах. Пластик быстро мигрирует в воду, способствует размножению патогенной флоры.
Выбирайте безопасный чайник. Из нержавеющей стали и стекла.
Поставьте фильтр. Установите дома фильтр для воды обратного осмоса.
Используйте многоразовые бутылки. Заведите стеклянную многоразовую бутылку для воды вне дома. Не стоит брать пластиковые бутылки и повторно наливать в них воду.