Как замедлить старение кожи? Полезные привычки помогут сохранить молодость

Кто хоть раз не мечтал обратить вспять процесс старения, сохранить молодость и красоту? Уверены, что практически каждый. Кожа является одним из главных показателей старения, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют уделять особое внимание её состоянию. Но чтобы мы ни делали, остановить изменение клеток всё-таки невозможно. А вот замедлить этот процесс и немного продлить молодость – вполне реально.

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От чего зависит старение?

У каждого человека есть хронологический возраст и биологический. Это далеко не одно и то же! Если первый отражает фактически прожитое вами время, то второй является показателем хорошего самочувствия, здорового внешнего вида и энергии. Диетолог, нутрициолог и клинический психолог Анна Берсенева считает, что мы в силах корректировать именно биологический возраст.

Анна: Во многом, конечно, процессы старения зависит от генетики, но ещё больше зависит от нас. На старение воздействуют такие факторы, как питание, образ жизни, стресс, экология и другие. Многие из них мы способны изменить к лучшему! Хронологический возраст не учитывает всех этих внешних факторов. Если он отражает ход времени, то биологический возраст отражает то, что происходит внутри. Он является лучшим показателем общего состояния здоровья. Биологический возраст — это то, как стареют наши ткани, органы и системы и насколько их состояние соответствует хронологическому возрасту. Биологический и хронологический возраст могут существенно отличаться друг от друга, и отличия эти могут выражаться даже не в одном десятке лет как в меньшую, так и в большую сторону.

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От биологического возраста зависит и состояние нашей кожи. Рассказываем о тех правилах и привычках, которые помогут продлить её молодость.

Меняем образ жизни

Курение, употребление алкогольных напитков, нарушенный режим дня – всё это оказывает огромное влияние не только на общее самочувствие, но и на состояние кожи. Никотин обезвоживает её, у курящего человека она становится сухой и раздражительной. То же самое делают и спиртные напитки: из-за них кожа теряет большое количество жидкости, а постоянные недосыпания могут повлиять на её тон и размер пор. Поэтому первое и самое важное правило – кардинально поменять образ жизни, а именно отказаться от всех вредных привычек. К ним относится и переедание. Также не стоит употреблять пищу прямо перед сном.

Если вы не привыкли ежедневно выполнять физические упражнения, то стоит начать это делать. Спорт благоприятно влияет на состояние кожи. Во время физической активности она становится более эластичной, поэтому мелкие морщинки разглаживаются. Конечно же, усердствовать не стоит, так как перегрузки могут вызывать стресс.

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Пьём больше жидкости

Мы часто слышим мнение: чтобы похудеть и улучшить состояние организма, нужно пить больше воды. Безусловно, это так. Это ещё и один из самых эффективных способов увлажнения кожи. Врачи рекомендуют употреблять до двух литров воды в день. Если у вас нет аллергии на цитрусовые, в неё можно добавлять немного лимонного сока.

Фото: istockphoto.com

И всё же диетолог предупреждает, что злоупотреблять жидкостью не нужно. У каждого человека индивидуальный питьевой режим. Пить нужно столько воды, сколько требует ваш организм.

Анна: Употребление слишком больших объёмов воды тоже влечёт за собой негативные последствия. Прежде всего, большое её количество очень нагружает почки, приводя к тому, что они не справляются с фильтрацией. Такая ситуация часто происходит у спортсменов, которые во время и после тренировки выпивают очень много воды, следствием чего может стать гипотоническая гипергидратация. Последствие — падает концентрация натрия, возникают осложнения в работе сердечно-сосудистой и мышечной систем. Таким образом, абсолютно точно не нужно вливать в себя воду литрами за раз. Пить лучше спокойно, постепенно. Как, собственно говоря, и есть.

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Увлажняем кожу кремом каждый день

Об увлажнении кожи изнутри мы поговорили. Теперь разберёмся, какие косметические продукты помогут в увлажнении снаружи. На первом месте стоят, конечно же, кремы. Для каждого типа кожи они свои, поэтому к их правильному выбору стоит подойти с особым вниманием. Если средство будет подобрано неправильно (например, если у вас сухая кожа, а вы будете использовать продукт для комбинированной или жирной), то оно может принести больше вреда, чем пользы. Также существуют кремы с высоким содержанием витаминов и коллагенов, но все они, опять же, подбираются индивидуально.

Фото: istockphoto.com

Специалисты рекомендуют увлажнять кожу 1-2 раза в день, после того, как вы очистили её от загрязнений. Очень сухую кожу следует увлажнять чаще, в зависимости от потребностей. Не стоит забывать и о солнцезащитных кремах, которые не только помогают уберечься от воздействия прямых солнечных лучей, но и способствуют замедлению фотостарения при регулярном использовании. Это доказали исследователи из Университета Квинсленда в Австралии.

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Следим за питанием

Не секрет, что вредная пища, которую мы все так любим, пагубно влияет на состояние кожи. Высококалорийные блюда и фастфуд провоцируют зуд, раздражения и акне, а при чрезмерном употреблении появляются отёки и пигментация. Желательно есть меньше сахара и соли. Последняя способна задерживать воду в организме, что тоже приводит к появлению отёков.

В ежедневный рацион должны входить овощи, фрукты, полезные пищевые добавки. Питание лучше сделать сбалансированным, состоящим из белков, жиров и углеводов. Кстати, замедлить старение кожи помогают именно полезные жиры. Также не стоит забывать о витаминах А и Е. Их можно найти в продуктах или же купить в аптеке, перед этим обязательно проконсультировавшись с врачом.

Фото: istockphoto.com

Наш эксперт считает, что правильное питание действительно может улучшить состояние кожи. В продлении молодости и устранении несовершенств помогут несколько витаминов и полезных веществ.

Хлорофилл. Он содержится в зелёных овощах и препятствуюет образованию акне и распаду коллагена — белка, обеспечивающего прочность и эластичность кожи.

Он содержится в зелёных овощах и препятствуюет образованию акне и распаду коллагена — белка, обеспечивающего прочность и эластичность кожи. Витамин С — связующий компонент для аминокислот, которые нужны для образования пролина, а затем уже коллагена. Защищает от токсинов, находящихся в окружающей среде.

— связующий компонент для аминокислот, которые нужны для образования пролина, а затем уже коллагена. Защищает от токсинов, находящихся в окружающей среде. Ликопин. Это вещество можно найти в томатах, оно защищает кожу от повреждения солнечными лучами.

Это вещество можно найти в томатах, оно защищает кожу от повреждения солнечными лучами. Эллаговая кислота. Она необходима организму, чтобы предотвращать распад коллагена от воздействия УФ-лучей и оптимизировать обмен веществ. Ею богаты ягоды: малина, ежевика, клубника, клюква.

Она необходима организму, чтобы предотвращать распад коллагена от воздействия УФ-лучей и оптимизировать обмен веществ. Ею богаты ягоды: малина, ежевика, клубника, клюква. Цинк. Содержащие его продукты замедляют скорость распада белка, помогают ускорять процесс заживления ран, что необходимо для здоровой кожи.

На пути к идеальной коже. Список продуктов, которые помогут избавиться от акне Если включить их в рацион, бороться с несовершенствами будет намного проще.

Стараемся меньше нервничать

Очень интересна связь состояния кожи и нервной системы. Длительные переживания и стресс сразу же проявляются на кожном покрове человека. Это могут быть как дерматологические заболевания, так и признаки старения. Стресс ухудшает способность кожи к восстановлению и влияет на содержание в ней эластина и коллагенов. Из-за этого на лице могут появляться морщины.

Желательно выработать привычку — уделять здоровью нервной системы несколько минут в день. Это могут быть несложные дыхательные упражнения, медитация, занятия йогой. На нервную систему благоприятно влияют отдых с семьёй или в кругу друзей, занятие любимым делом, прогулка на свежем воздухе. Если стараться поддерживать душевное равновесие, вы сможете не только надолго сохранить красоту и молодость, но и предотвратить развитие многих заболеваний.