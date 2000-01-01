Горка в Крылатском

Режим работы:

Парк «Сказка»: ежедневно с 10:00 до 21:00.

«Лата Трэк»: будние дни – с 13:00 до 23:30 (понедельник с 14:00), в выходные и праздники – с 9:00 до 23:30.