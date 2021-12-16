8 стильных горнолыжных коллекций этой зимы. Что купить, чтобы круто выглядеть?

Сапоги из овчины, неоново-жёлтый цвет и геометрические дизайны — скоро на всех зимних склонах.

Сейчас самое время, чтобы выбрать горнолыжную форму для отдыха. Вместе с экспертом по теме мы предлагаем вдохновиться люксовыми брендами, чтобы точно знать, что искать.

Юлия Беляева дизайнер одежды В этом сезоне актуальны постельные оттенки, анималистические принты, колорблок и ткани с металлическим отливом, а также контрастный декор.

Coach

Яркие цвета, необычные комбинации, орнаменты и сапоги из овчины — вот чем вдохновлялись дизайнеры американского бренда, создавая горнолыжную коллекцию.

Jil Sander и Arc’teryx

Эта коллаборация Люси и Люка Майер с канадской аутдор-маркой готовилась почти год и только в декабре поступила в продажу. Целью команды было соединить технологические характеристики и эстетику в своей экипировке, и на первый взгляд у них всё получилось.

Fendi

В эту эко-коллекцию Fendi вошли горнолыжные костюмы молочного, голубого, коричневого и графитового цветов. К каждой модели можно подобрать лыжи, шлем и очки в цвет, чтобы получить утончённый монохромный образ.

Юлия Беляева дизайнер одежды Очень удачным сочетанием в этом году считается союз чёрного и белого цветов.



Если вы выбираете комплект из куртки и утеплённых брюк, то обратите внимание на высокий ворот и немного расклешённые брюки, в случае с комбинезоном важно выбирать модель по фигуре. Ещё один тренд сезона — отсылка к винтажу. Этому во многом способствует тренд на моду и культуру 80-х в обществе.

Balmain и Rossignol

Результатом творческого союза стали куртки и костюмы для активного зимнего отдыха, уютные свитеры, ботинки на меху и тёплые аксессуары. Узнать их легко по знаковым для Balmain золотым пуговицам-медальонам и узору-лого Labyrinth. Образы в такой экипировке не останутся незамеченными ни на склоне, ни в ленте «Инстаграма».

Peak Performance

Шведский бренд в новой горнолыжной коллекции сделал упор на неоново-жёлтый цвет. К эластичным, непроницаемым и утеплённым костюмам можно прикрепить нашивку на липучке, чтобы создать яркий и эксклюзивный вариант.

The North Face

Новая коллекция бренда тоже не останется незамеченной на горнолыжных склонах. Они создали экипировку и аксессуары в оранжевом и фиолетовом цветах, которые можно легко комбинировать между собой.

Icepeak

Коллекция примечательна своим геометричным дизайном и игрой с цветами. На каждом предмете одежды есть вставка из ткани другого оттенка. Так, например, синий сочетается с розовым, красный с оранжевым, чёрный с серым. Здесь вы по-любому найдёте желаемую модель.

adidas Terrex

Для тех, кто живёт ради подъёма и спуска, бренд создал коллекцию из водо- и ветронепроницаемых костюмов с приталенными силуэтами, эластичными капюшонами, большими передними карманами.