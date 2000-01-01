7 опасных симптомов на тренировке
Координатор направления групповых программ X-Fit в России Руслан Панов рассказал, что нельзя игнорировать во время занятий.
Жар
Если в процессе он не проходит, это может говорить о комплексном переутомлении мышц. Если продолжить тренироваться, можно получить «отравление» из-за повышенного окислительного процесса.
Острая боль
Похожая на укол в области мышц боль означает надрыв пучка мышечных волокон. Помогут расслабляющий массаж, временный отказ от тренировок с этой зоной и переключение на другие группы мышц.
Резкая боль
Одна из болей — резкий кратковременный прострел вдоль конечности или части позвоночника: сдвигаются кости и задевают нерв. Прекратите занятие и обратитесь к мануальному терапевту/остеопату.
Боль в суставах
Если боли не прекращаются на протяжении 2-3 тренировок, это могут быть проблемы с суставами. Лучше пройти обследование у врача и получить лечение и рекомендации для тренировок.
Шум в ушах
Говорит о повышенном давлении. Стоит прерваться на 5-10 минут. Если состояние не улучшилось, прекратите тренировку и съешьте кусочек сахара или аскорбиновой кислоты.
Затруднённое дыхание
Нехватка воздуха в проветриваемом помещении означает, что у вас лёгкое/хроническое заболевание кардиореспираторной системы. Снизьте интенсивность тренировок или прекратите их до выздоровления.
Боль в груди
Признак того, что сердце работает на пределе. Занятие в таком случае следует сразу же остановить. Это может привести к ишемической болезни сердца и даже инфаркту.
Онемение губ
Связано с сужением сосудов от чрезмерной нагрузки. Нужно постепенно снизить интенсивность до нуля в течение 5-7 минут, а затем остановить тренировку и сделать перерыв на день.
Боли возникают из-за малоподвижного образа жизни, поэтому совсем отказываться от тренировок нельзя.
7 опасных симптомов на тренировке
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