Боли возникают из-за малоподвижного образа жизни, поэтому совсем отказываться от тренировок нельзя.

Какие упражнения нельзя делать при проблемах со спиной и чем их можно заменить?

По статистике Всемирной организации здравоохранения 80% людей в мире страдают болезнями опорно-двигательного аппарата в различной форме. И эта цифра растёт с каждым годом.

Егор Фукалов фитнес-тренер Отсутствие физической активности приводит к тому, что мышцы становятся маленькими и слабыми. Любая нагрузка ложится на суставы, связки, кости, позвонки. К тому же к 30-40 годам люди начинают ежегодно терять мышечную массу, а в совокупности с сидячим образом жизни мы получаем больную и сутулую спину. Основная часть травм спины связана с отсутствием мышц, а не с травмами. Но даже при малоподвижном образе жизни можно избавиться от болей в спине или свести их к минимуму.

Основные причины болей в спине

Малоподвижный образ жизни.

Неудобное рабочее место.

Профессиональный спорт.

Неподходящее место для сна.

Лишний вес.

Неудобная одежда и обувь.

Генетика.

Заболевания.

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Если из нашего тела убрать мышцы, то кости упадут на пол. Ровное положение позвоночника поддерживает мышечный корсет. Отсутствие крепких мышц с течением времени приведёт к травмам и болям, поэтому основная задача – сформировать сильные мышцы, которые будут удерживать ровное положение спины. Однако, если у вас больная спина, подбирать упражнения нужно осторожно.

Как правило, не существует вредных упражнений. Какие-то из них выполнять технически сложнее, а какие-то легче. В период обострения болей следует посетить врача и отказаться от тренировок на время.

Список упражнений, не рекомендуемых с болями в спине

Прыжковые упражнения. При их выполнении на позвоночник ложится сильная компрессионная нагрузка. Становая тяга с тяжёлым весом. В правильной технике это упражнение безопасно, но с большими весами даже у опытных атлетов ухудшается техника. Это приводит к травме. Приседания с тяжёлым весом. С болями в спине приседания с дополнительным отягощением сложно выполнить технически верно. Упражнения на гиперэкстензии. Сильная осевая нагрузка на позвоночник может обострить боли. Планка более 30 секунд. Здесь активно работают мышцы всего тела, в том числе и спины. Это упражнение может усилить боли.

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Пять упражнений, которые можно делать при проблемах со спиной

Жим платформы

Техника выполнения:

Сядьте в тренажёр, уперевшись ногами в платформу.

Прижмите таз и поясницу плотно к подушке и спинке тренажёра.

Стопы расположите в верхней части платформы и поставьте чуть шире таза, носки направлены в стороны под углом 45 градусов.

Опустите плавно платформу до угла 90 градусов в коленях, без отрыва таза и поясницы.

На выдохе мощно выжмите платформу. Следите, чтобы колени двигались по направлению носков.

Выполняйте три подхода по 15 раз. Отдых между подходами — одна минута.

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Сгибание ног в тренажёре

Техника выполнения:

Лягте на тренажёр и прижмите таз плотно к скамье.

Напрягите заднюю поверхность бедра, далее сгибайте голень до угла 90 градусов. Старайтесь не отрывать таз от скамьи.

Затем медленно верните голень в исходное положение.

Выполняйте три подхода по 15 раз. Отдых между подходами — одна минута.

Разгибание ног в тренажёре

Техника выполнения:

Сядьте на тренажёр. Прижмите таз и поясницу плотно к его подушке и спинке.

Напрягите переднюю поверхность бедра, далее разгибайте голень, слегка не доводя до параллели с полом. Старайтесь не отрывать таз и поясницу от тренажёра.

Затем плавно опустите голень в исходное положение.

Выполняйте три подхода по 15 раз. Отдых между подходами — одна минута.

Фото: istockphoto.com

Ягодичный мостик

Техника выполнения:

Лягте на спину, ноги согните в коленях с упором на пятку.

Мощно выталкивайте таз вверх до прямой линии со спиной, задерживаясь в верхней точке на секунду.

Опускайтесь плавно на пол в течение 2-3 секунд.

Выполняйте три подхода по 20 раз. Отдых между подходами — одна минута. При необходимости используйте дополнительное отягощение.

Лодочка

Техника выполнения:

Лягте на живот. Вытяните руки вперёд, а ноги выпрямите так, чтобы носок смотрел параллельно полу.

Поднимайте туловище и ноги одновременно вверх, задерживаясь в верхнем положении на секунду. Не забывайте сводить лопатки.

Плавно опуститесь вниз на выдохе.

Выполняйте три подхода по 15 повторений. Отдых между подходами – минута.

Занимайтесь ежедневно 60-90 минут любой физической активностью, тогда вы будете иметь здоровую спину и красивую осанку.