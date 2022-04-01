Чем заменить жареную курицу и пирожки в поезде? 7 полезных альтернатив в дорогу

Елена Доронкина нутрициолог Что не так с едой, которую мы покупаем на вокзалах, и чем её можно заменить?

Отправляясь в путешествие на поезде, многие из нас получают удовольствие от «вокзальной романтики» — стучащих по рельсам колёс, крепкого сна на верхней полке и, конечно, традиционных «дорожных блюд» — курицы-гриль, пирожков, продуктов быстрого приготовления вроде «Доширака» и картофельного пюре, которые так удобно заваривать. Но задумывались ли мы когда-нибудь о том, что несёт в себе «вокзальная пища»? Насколько безопасно то, что мы съедим в поезде, и чем нам всё это аукнется?

Что не так с «дорожной» едой?

В первую очередь – опасные жиры и холестерин. В курице, пирожках, шаурме и остальных «вокзальных деликатесах» крайне много вредных веществ, которые накапливаются в нашем организме и со временем способны вызывать онкологию. Кроме того, есть высокий риск нанести вред сердечно-сосудистой системе, мозгу и фигуре. Кстати, самой вредной частью курицы считается кожа – именно в ней накапливается бóльшая часть токсинов, а во время приготовления блюда на гриле – токсины впитываются в мясо.

Фото: istockphoto.com

Ещё один недостаток таких продуктов — высокая калорийность. Курица, приготовленная на гриле, калорийнее обычной почти в два раза. То есть, съев примерно 100 г курицы-гриль, вы получите 200-250 ккал. Для тех, кто следит за весом и не хочет потолстеть – это нежелательно.

В «вокзальных деликатесах» и в продуктах быстрого заваривания практически нет витаминов. Основные витамины, необходимые человеку, не содержатся в этой еде вообще, поэтому можно сказать, что это «пустая еда» без какой-либо пользы. Если говорить именно про «Доширак», прямого вреда он организму не принесёт. Но после его употребления есть риск повышения артериального давления, возникновения проблем с ЖКТ, гастритов, язв и кишечных болезней.

Фото: istockphoto.com

Ещё один нюанс, на который не многие обращают внимание, – условия, в которых готовилась еда. Многие точки по продаже еды быстрого приготовления стараются поддерживать чистоту, но ключевое слово здесь – «стараются». Зачастую срок хранения курицы-гриль сильно увеличивается благодаря маринаду, который делают опытные продавцы. Поэтому есть риск купить продукт далеко не первой свежести. Также не стоит забывать и о том, что аппарат для приготовления курицы-гриль могут промывать не так часто и тщательно, как нам бы того хотелось.

Чем заменить эту еду?

Альтернатив вредной «дорожной» еде много.

Фото: istockphoto.com

Фрукты и овощи. Возьмите с собой натуральные витамины, которые очистят организм от вредных веществ, укрепят иммунитет, улучшат сон и повысят защитные силы. Вам подойдут бананы, яблоки, груши, мандарины, виноград, помидоры и огурцы. Помойте их дома заранее, тогда в дороге вам останется просто достать их и съесть. Кстати, из овощей хорошим вариантом будет отварная картошка в мундире. А удобнее всего – нарезка. Например, стебли сельдерея и морковь. Отбивные из мяса курицы или индейки. Их очень легко готовить дома – нужно всего лишь порезать на небольшие части филе, накрыть пакетом, отбить и пожарить в течение 15 минут на сухой сковородке. Заверните в фольгу, добавьте овощей – и полезное блюдо в дорогу с белками, витаминами и минералами готово. Яйца вкрутую. Оптимальный вариант полезной дорожной еды. Быстро готовятся и отлично усваиваются организмом. В них содержится большое количество витаминов A, B, E, D и K, а также фолиевая кислота, железо и кальций. Отварите их в течение восьми минут, охладите и заверните в два слоя фольги. Консервы. Сейчас в продаже много консервов с удобным клапаном для открывания. Вам не понадобятся даже подручные средства. Достаточно неплохие ПП-варианты – кукуруза, горох, тунец, кабачковая икра и фасоль. Но обратите внимание, чтобы в составе не было сахара. Если вам хочется чего-то посытней, попробуйте взять с собой лаваш и заверните в фольгу ингредиенты для его наполнения – кусочки курицы, огурцы с помидорами, зелень и сыр. Гречка, мелкая перловка, булгур или кус-кус и термос. Кладёте крупу в термос, заливаете кипятком, добавляете соль и спустя время получаете полноценное горячее блюдо. Можно добавить туда масло гхи или топлёное масло (лучше взять с собой в небольшой стеклянной таре) и мелко покрошенные белые сухие грибы. Орехи и сухофрукты. Их нужно предварительно замочить и высушить, чтобы они активировали свои полезные свойства и лучше усвоились в кишечнике. Отличный вариант для перекуса.

Фото: istockphoto.com

Не стоит забывать и о напитках. Газировка и молочная кухня будут не лучшими вариантами в дорогу. Предпочтение стоит отдать воде без газа, морсам, компотам и чаям.