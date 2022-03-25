Для тех, кто следит за питанием.

Дёшево — не значит невкусно: 5 недорогих рецептов блюд как из ресторана

Питаться вкусно, быстро и недорого – мечта каждого, но вот что бы такого приготовить? В этой статье мы вместе с нутрициологом Еленой Доронкиной представим пять демократичных блюд, не уступающих ресторанным во вкусе.

Пустой суп

Этот рецепт не затратит много денег, а ингредиенты не заставят бежать в магазин, они есть у каждого в доме.

Блюдо получается вкусным, сытным, а главное, полезным.

Фото: unsplash.com/@color0911

Вам понадобятся:

картофель – 2 шт.;

лук – 2 шт.;

соль по вкусу;

лавровый лист – 1 шт.;

сметана – 100 г.

Берём кастрюлю (объём примерно 3 л.), заполняем её водой на три четверти. Воду доводим до кипения, подсолим. В кипящую воду добавляем очищенный, нарезанный на кубики картофель. Также добавляем лавровый лист, прежде вымытый. Когда картофель станет мягким, блюдо готово. Разливаем суп по тарелкам, в каждую добавляем по горсти лука. При подаче добавляем в суп столовую ложку сметаны и хорошо перемешиваем. Украсить блюдо можно петрушкой или любой другой зеленью (по желанию).

Елена: Такой суп будет особенно полезен для тех, кто следит за своим весом и сидит на диете. Он поможет быстрее усвоиться в организме полезным веществам, абсолютно некалориен и благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт. Если у вас наблюдаются симптомы простуды, он способен их облегчить, а также может повысить защитные силы организма. Есть суп необходимо для поддержания здоровой микрофлоры кишечника, так как пищевые волокна, находящиеся в нём, наладят выработку желудочного сока.

Равиоли классические

Вкусные, быстрые равиоли как в ресторане, даже лучше. Рецепт простой и незатратный.

Фото: unsplash.com/@runicolas

Вам понадобятся:

мука – 200 г;

яйцо – 2 шт.;

оливковое масло – 1 ст. ложка;

соль – 2 щепотки;

фарш мясной – 250 г;

лук – 1 шт.;

соль, специи по вкусу.

Просеиваем муку в глубокую миску, делаем углубление, разбиваем туда яйца, добавляем соль и ложку масла.

Замешиваем крутое тесто, оно должно получиться гладким и упругим. Готовое тесто кладём в пакет и даём отдохнуть 30-40 минут. Перекручиваем мясо через мясорубку, добавляем мелко нарезанный лук, соль, специи, пару столовых ложек воды, хорошо перемешиваем.

Тесто делим на 4 равные части, одну раскатываем очень тонко, примерно 1 миллиметр. Чайной ложкой набираем фарш и выкладываем ровными рядами на тесто. Раскатываем второй лист теста и накрываем первый лист с фаршем, ребром ладони аккуратно придавливаем тесто, чтобы получились очертания равиолей. Ножом для пиццы разрезаем тесто на квадратики, для закрепления прижимаем края квадратиков вилкой. Воду в кастрюле доводим до кипения, солим, кидаем равиоли и варим 5-7 минут. Готовые равиоли подаём к столу с маслом и зеленью (по желанию).

Елена: Вкусные и лёгкие в приготовлении равиоли – блюдо, которое надолго оставит чувство сытости, оно вполне подойдёт тем, кто планирует делать долгий перерыв в еде в течение дня. Главное – не перегибать палку и не увлекаться ими слишком сильно ввиду калорийности. По возможности добавьте к блюду больше овощей и зелени для лучшего усвоения. Но тем, кто страдает заболеваниями почек, желчного пузыря и поджелудочной железы, его лучше не употреблять.

Чахохбили

Простое и вкусное блюдо на обед. Сытный рецепт хоть на каждый день.

Фото: istockphoto.com

Вам понадобятся:

курица – 1,5 кг;

лук – 1 кг;

помидоры – 1 кг;

чеснок (по вкусу);

петрушка (по вкусу);

кинза (по вкусу);

базилик (по вкусу);

соль – 2 щепотки;

перец (по вкусу).

Курицу режем на кусочки и обжариваем до корочки на сухой сковородке с толстым дном. Солим, добавляем немного масла и лук.Через 5 минут добавляем помидоры, тушим на медленном огне под крышкой полчаса.

Минут за 5-10 до готовности добавляем чеснок, зелень, специи.

Елена: Курица в составе этого блюда – диетическое и полезное блюдо, в первую очередь потому, что содержит ценный для организма белок. Желательно использовать курицу, купленную на рынке, а не магазинную. Блюдо богато овощами, которые насытят организм полезными веществами и витаминами.

Свёкла с сыром

Быстрая яркая закуска, которую подают в ресторане. Рецепт очень вкусный, быстрый и из бюджетных ингредиентов.

Фото: unsplash.com/@ferhadd

Вам понадобятся:

свёкла – 1 шт.;

микс салатных листьев – 50 г;

брынза или твёрдый сыр – 60 г;

прованские травы – 1-2 ст. ложки;

соус из бальзамического уксуса – 1-2 ч. ложки.

Свёклу моем, обрезаем хвостик, кладём в рукав для запекания и завязываем концы рукава. Выпекаем в разогретой духовке до 200 градусов примерно 1,5 часа. Готовую свёклу остужаем, чистим, нарезаем на небольшие пластины. Выкладываем на тарелку микс листьев салата, поливаем соусом, солим. Добавляем к салату свёклу.

Брынзу или сыр режем кубиками, обваливаем в прованских травах, добавляем к салату. Можно добавить орешки (по вкусу).

Елена: Это блюдо будет полезно для кровеносной системы организма, поэтому её можно употреблять часто, не боясь последствий. Также оно принесёт пользу для желудочно-кишечного тракта, окажет очищающее воздействие на организм и будет отличным антиоксидантом.

Турецкий кекс

Этот рецепт не займёт много времени и получится очень вкусным и нежным. Десерт отлично подойдёт к чаепитию.

Фото: istockphoto.com

Вам понадобятся:

яйца – 2 шт.;

сахар – 200 г.;

молоко – 200 мл.;

мука – 150 г;

растительное масло – половина стакана;

разрыхлитель теста – 10 г;

ванилин – 1 г.

В глубокой миске соединяем яйца, сахар, молоко, масло, разрыхлитель и ванилин, хорошо перемешиваем. Постепенно добавляем муку, тщательно перемешиваем, чтобы не осталось комочков. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и вылейте готовое тесто. Сверху можно добавить немного ягодного джема (по вкусу). Выпекаем кекс до золотистого цвета при 180 градусах. Готовое изделие аккуратно достаём из формы, по желанию украшаем сахарной пудрой.

Елена: Несомненно, кекс – продукт высококалорийный, поэтому тем, кто следит за фигурой, с ним нужно быть поосторожнее. Из полезного можно отметить наличие в кексе клетчатки и углеводов, которые поддержат энергию организма, а глюкоза в его составе усилит работу мозга.