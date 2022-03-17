Что приготовить дешевле 200 рублей: 3 рецепта полезных блюд

Что полезное можно приготовить на 200 рублей?
Правильное питание необязательно требует больших затрат. Часто можно услышать мнение, что полезная еда — дорогая. Но на самом деле даже обед в фастфуде сегодня может обойтись дороже, чем приготовленное дома блюдо. Сегодня расскажу о трёх ПП-вариантах с бюджетом до 200 рублей.
Борщ
Стоимость блюда: ~170,9 руб. или 194,9 руб. (если не установлен фильтр и нужна питьевая вода).
Простое и полезное блюдо. Не только надолго утолит чувство голода, но и насытит организм витаминами и полезными макроэлементами.
Вам понадобятся:
- куриное филе — 1 шт. (~100 руб.);
- капуста белокочанная — 300 г (~27 руб.);
- свёкла — 1 шт. (~2,5 руб.);
- морковь — 1 шт. (~7,2 руб.);
- луковица — 1 шт. (~9,2 руб.);
- натуральная томатная паста — 50 г (~25 руб.);
- соль, перец по вкусу.
Фото: unsplash.com/@dabyki
В кастрюле на медленном огне тушим морковь, свёклу и лук. Добавляем томатную пасту и перемешиваем. Вливаем кипяток (около 1 л), шинкуем капусту, добавляем туда же. Нарезаем куриное филе кубиками и тоже выкладываем в кастрюлю. Доводим до кипения, затем уменьшаем огонь и варим до полной готовности 50-60 минут. В конце добавляем соль и перец. Желательно дать блюду настояться, тогда оно будет насыщеннее и вкуснее.
Куриные котлеты на пару
Стоимость блюда: ~153,4 руб.
Вам понадобятся:
- куриное филе, куриная грудка или куриный фарш — 400 г (~120 руб.);
- луковица — 1 шт. (~9,2 руб.);
- морковь — 1 шт. (~7,2 руб.);
- яйцо — 1 шт. (~12,7 руб.);
- мука — 2 ст. л. (~4,3 руб.).
Фото: istockphoto.com
Если у вас куриное филе или грудка, сделайте из неё фарш.Туда добавляем мелко нарезанную луковицу и натёртую морковь, а также соль и чёрный перец. Разбиваем в получившуюся смесь яйцо и всыпаем две столовые ложки муки. Тщательно всё перемешиваем и оставляем в стороне на 30 минут.
Смачиваем прохладной водой руки и формируем котлеты. Выкладываем в скороварку или в мультиварку.
Если ни того, ни другого нет: берём глубокую сковородку, заливаем котлеты водой наполовину и накрываем крышкой.
Готовим в кипящей воде около 20 минут. При подаче можно порубить сверху зелень, например, укроп или кинзу.
Блин из овсянки с овощами
Стоимость блюда: ~140,8 руб.
На приготовление этого блюда у вас уйдёт совсем немного времени и ингредиентов. Зато, если вы приготовите такой блин на завтрак, наполните организм энергией и будете чувствовать себя бодрым весь день.
Вам понадобятся:
- овсянка — 3 ст. л. (~8,3 руб.);
- яйцо — 1 шт. (~12,7 руб.);
- молоко — 40 мл (~2,8 руб.);
- овощи (помидоры, перец, зелень) — по 1 шт. (~117 руб.).
Фото: istockphoto.com
Мелко рубим овощи и тушим на сковороде. В отдельной ёмкости смешиваем овсянку с яйцом и молоком и заливаем смесь в сковороду. Готовим на среднем огне.
Это блюдо также можно готовить без овощей, просто смешав овсянку с яйцом и молоком и поджарив на сковороде.