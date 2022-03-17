Что приготовить дешевле 200 рублей: 3 рецепта полезных блюд

В такой бюджет уложится даже борщ.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке DanteFruit.com Что полезное можно приготовить на 200 рублей?

Правильное питание необязательно требует больших затрат. Часто можно услышать мнение, что полезная еда — дорогая. Но на самом деле даже обед в фастфуде сегодня может обойтись дороже, чем приготовленное дома блюдо. Сегодня расскажу о трёх ПП-вариантах с бюджетом до 200 рублей.

Борщ

Стоимость блюда: ~170,9 руб. или 194,9 руб. (если не установлен фильтр и нужна питьевая вода).

Простое и полезное блюдо. Не только надолго утолит чувство голода, но и насытит организм витаминами и полезными макроэлементами.

Вам понадобятся:

куриное филе — 1 шт. (~100 руб.);

капуста белокочанная — 300 г (~27 руб.);

свёкла — 1 шт. (~2,5 руб.);

морковь — 1 шт. (~7,2 руб.);

луковица — 1 шт. (~9,2 руб.);

натуральная томатная паста — 50 г (~25 руб.);

соль, перец по вкусу.

Фото: unsplash.com/@dabyki

В кастрюле на медленном огне тушим морковь, свёклу и лук. Добавляем томатную пасту и перемешиваем. Вливаем кипяток (около 1 л), шинкуем капусту, добавляем туда же. Нарезаем куриное филе кубиками и тоже выкладываем в кастрюлю. Доводим до кипения, затем уменьшаем огонь и варим до полной готовности 50-60 минут. В конце добавляем соль и перец. Желательно дать блюду настояться, тогда оно будет насыщеннее и вкуснее.

Куриные котлеты на пару

Стоимость блюда: ~153,4 руб.

Вам понадобятся:

куриное филе, куриная грудка или куриный фарш — 400 г (~120 руб.);

луковица — 1 шт. (~9,2 руб.);

морковь — 1 шт. (~7,2 руб.);

яйцо — 1 шт. (~12,7 руб.);

мука — 2 ст. л. (~4,3 руб.).

Фото: istockphoto.com

Если у вас куриное филе или грудка, сделайте из неё фарш.Туда добавляем мелко нарезанную луковицу и натёртую морковь, а также соль и чёрный перец. Разбиваем в получившуюся смесь яйцо и всыпаем две столовые ложки муки. Тщательно всё перемешиваем и оставляем в стороне на 30 минут.

Смачиваем прохладной водой руки и формируем котлеты. Выкладываем в скороварку или в мультиварку.

Если ни того, ни другого нет: берём глубокую сковородку, заливаем котлеты водой наполовину и накрываем крышкой.

Готовим в кипящей воде около 20 минут. При подаче можно порубить сверху зелень, например, укроп или кинзу.

Блин из овсянки с овощами

Стоимость блюда: ~140,8 руб.

На приготовление этого блюда у вас уйдёт совсем немного времени и ингредиентов. Зато, если вы приготовите такой блин на завтрак, наполните организм энергией и будете чувствовать себя бодрым весь день.

Вам понадобятся:

овсянка — 3 ст. л. (~8,3 руб.);

яйцо — 1 шт. (~12,7 руб.);

молоко — 40 мл (~2,8 руб.);

овощи (помидоры, перец, зелень) — по 1 шт. (~117 руб.).

Фото: istockphoto.com

Мелко рубим овощи и тушим на сковороде. В отдельной ёмкости смешиваем овсянку с яйцом и молоком и заливаем смесь в сковороду. Готовим на среднем огне.

Это блюдо также можно готовить без овощей, просто смешав овсянку с яйцом и молоком и поджарив на сковороде.