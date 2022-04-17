Что полезного приготовить на завтрак. 3 рецепта за 15 минут

И не придётся вставать на полчаса раньше обычного или пропускать первый приём пищи.

Елена Доронкина нутрициолог, основательница сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания Какой полезный завтрак можно приготовить быстро?

Утро — самое подходящее время, чтобы зарядиться энергией и силой на целый день вперёд. Во время завтрака активизируются особые гормоны: они отвечают за качество пищеварения и аппетит. Если вы регулярно едите утром, то в течение дня будете менее голодны, при этом запас жизненных сил будет больше.

В нашем интенсивном графике не всегда хватает времени на завтрак, но и здесь есть решение — полезные блюда, которые можно приготовить, потратив не более 15 минут. А о продуктах, которые на завтрак лучше не есть, рассказали здесь.

Скрэмбл с томатами и паприкой

Яйца, которые составляют основу скрэмбла, богаты микроэлементами, полезными веществами, витаминами и протеином. Аминокислоты, содержащиеся в желтках, предотвращают старение организма. В белке довольно много полезных элементов для тех, кто сидит на диете. В целом скрэмбл можно отнести к идеальным по полезности блюдам на завтрак.

Фото: istockphoto.com

Вам понадобятся:

яйца — 6 шт.;

ветчина — 50 г;

перец болгарский любого цвета — 1 шт.;

молоко (можно альтернативное) — 1/3 стакана;

зелёный лук — несколько стеблей;

масло сливочное — 15 г;

паприка — на кончике чайной ложки.

Нарезаем кубиками томаты и болгарский перец. Шинкуем зелёный лук. Вручную или в блендере взбиваем яйца, молоко и специи. Растапливаем на сковороде сливочное масло и выливаем туда получившуюся выше смесь. Убавляем огонь на минимум и постоянно помешиваем яйца лопаткой до полного приготовления.

Оладьи из цуккини с сыром фета

Это блюдо будет полезно тем, кто следит за фигурой и состоянием кожи. Оно улучшает работу кишечника, восстанавливая его микрофлору, выводит вредные вещества и токсины, содержит витамины A, B, C, E, H и P, а также фосфор, натрий, калий, магний и железо. Цуккини полезны при заболеваниях почек, печени, а также при гипертонии.

Фото: istockphoto.com

Вам понадобятся:

цуккини — 500 г;

сыр фета — 150 г;

яйца — 2 шт.;

мука (можно безглютеновую) — 2 ст. л.;

зелень —1/2 пучка;

специи — по вкусу.

Измельчаем цуккини вручную, на тёрке или в блендере. Убираем образовавшуюся жидкость. Мелко нарезаем сыр фета с яйцами и зеленью. Добавляем к цуккини. Всыпаем в получившуюся массу муку. Обжариваем с обеих сторон до готовности.

Каша с киноа и ягодами

Киноа идеально подойдёт тем, кто старается правильно питаться. Оно содержит важные для организма аминокислоты и вещества. Большую пользу принесёт тем, кто страдает диабетом, — киноа способно снижать уровень сахара в крови. Также оно имеет ценное для сердца свойство — положительно влияет на его работу и снижает уровень холестерина в крови.

Фото: istockphoto.com

Вам понадобятся:

киноа — 160 г;

молоко (можно альтернативное) — 300 мл;

мёд — 1 ст. л.;

ягоды (малина, клубника, черника или любые другие свежие или замороженные) — 250 г;

бананы — 1 шт.

Кипятим воду — 600 мл. Не забываем посолить. Добавляем киноа, варим пять минут. Затем убавляем огонь и продолжаем варить ещё 8-10 минут. Вилкой разминаем банан, смешиваем его с молоком. Получившуюся жидкую смесь добавляем в киноа и прогреваем их вместе. В конце добавляем ягоды, по желанию можно присыпать сверху орехами и добавить мёд.