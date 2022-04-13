Пометки «без сахара» и «без глютена» не гарантируют, что такие варианты будут полезны именно вам.

5 полезных продуктов, которые могут подойти не всем

Сегодня мы пересматриваем отношения с едой и стремимся быть здоровыми и энергичными. На пути к сильному и стройному телу приходится менять пищевые привычки и набор продуктовой корзины. Но все ли альтернативные продукты действительно полезны и подходят каждому без исключения?

Правильное питание — это особая система, основанная на полноценных рационе и схеме приёмов пищи. Наиболее подходящим для большинства остаётся трёхразовый подход: завтрак, обед и ужин без перекусов в течение дня.

Фото: unsplash.com/@moniqa

Идеальный рацион включает в себя жиры, белки и углеводы. В системе нет места рафинированным продуктам, сладостям, снекам и продуктам конечного гликирования. Чтобы заменить конфеты и жареную курицу, некоторые вводят в рацион ПП-альтернативы. Однако организм каждого индивидуален, и не всем подходит классический набор полезных продуктов.

Тофу

Соевый продукт особенно популярен в вегетарианской и азиатской кухне. Пользы в нём действительно немало: в 100 г тофу содержится 8 г протеина и всего лишь 70 ккал. Он богат железом, кислотами Омега-3, кальцием и аминокислотой лизином, которая защищает от вирусов, оказывает противовоспалительный эффект, сокращает риск патологий сердца и сосудов.

Фото: unsplash.com/@yoavaziz

Исследования доказали, что чрезмерное потребление тофу (больше 300 г в день или 800 мл соевого молока) вредит мужскому здоровью. Растительные эстрогены сои ухудшают мужской гормональный фон и способствуют возникновению эректильной дисфункции, снижают либидо. Неочевидный вред продукта ещё и в фитиновой кислоте, которую выделяет соя. В процессе всасывания организмом она связывает нутриенты, витамины и минеральные вещества, не давая им усваиваться.

Растительное молоко

Рисовое и овсяное молоко из магазина — это не что иное, как мука, смешанная с водой. Это настоящие рафинированные углеводы, которые полезны так же, как батон белого хлеба. Кроме того, недобросовестные производители часто добавляют в овсяное и рисовое молоко сахар, чтобы придать напитку приятный вкус.

Фото: unsplash.com/@foodreich

Соевое молоко содержит фитоэстрогены, которые способствуют снижению так называемого «плохого» холестерина, но у людей с нарушением метаболизма эстрогенов увеличивается риск некоторых заболеваний. К тому же соя стоит на третьем месте в топе аллергенов, поэтому не подходит для рациона аллергиков.

Авокадо

Суперфуд ценится за большое количество питательных и полезных веществ, его считают диетическим продуктом из-за высокого содержания омега-кислот. Они снижают уровень холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на полезные свойства, авокадо стоит употреблять в меру. Мякоть плода содержит много жиров, поэтому нутрициологи не рекомендуют злоупотреблять авокадо тем, у кого есть заболевания печени и проблемы с пищеварением.

Оливковое масло

Оливковое масло богато жирами Омега-3, Омега-6 и олеиновой кислотой. Последняя снижает воспаление и оказывает профилактическое действие. К тому же мононенасыщенные жиры устойчивы к высоким температурам, поэтому масло остаётся полезным даже при жарке. Помимо необходимых жирных кислот, оно содержит витамины К, Е и мощные антиоксиданты, снижающие риск хронических заболеваний. Они борются с воспалениями и защищают холестерин в крови от окисления, помогая предотвратить болезни сердца.

Фото: unsplash.com/@blackieshoot

Но оливковое масло противопоказано тем, у кого диагностировано хроническое воспаление желчного пузыря, так как продукт обладает желчегонным действием. Это может привести к обострению болезни и болевому приступу.

Творог

Пожалуй, главный кисломолочный продукт в рационе правильного питания. Натуральный творог богат белками, витаминами А, Е, Р, В2, В6 и В12, фолиевой кислотой. Он содержит кальций, железо, натрий, магний, медь, цинк, фтор, фосфор и незаменимую аминокислоту метионин. Последняя нормализует обмен жиров и снижает уровень холестерина в организме, предупреждая ожирение печени.

Творог и молочные продукты нельзя есть людям с непереносимостью лактозы. Также стоит ограничить употребление при заболеваниях почек из-за высокого содержания белка, который нагружает органы выделительной системы.

Я рекомендую есть творог с жирностью до 9%, а вот обезжиренный обходите стороной — он ненатуральный. Все творожные продукты с пометкой «обезжиренный» прошли химическую обработку и потеряли полезные свойства.