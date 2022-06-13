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Как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях в горшке — пошаговое руководство

Как вырастить авокадо из косточки. Пошаговая инструкция
Елена Доронкина
Как вырастить авокадо дома из косточки
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Первые ростки появятся уже через 3–4 недели.
<a href="https://www.championat.com/authors/5049/1.html">Елена Доронкина</a>
Елена Доронкина
нутрициолог, основательница сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания

Как вырастить авокадо дома? Что для этого нужно?

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Тропическое дерево, дающее плоды авокадо, произрастает во многих странах мира. Среди них – Мексика, Доминиканская республика, Перу, Индонезия и Колумбия. На плантациях авокадо может вырастать в высоту до 25 м, тем не менее оно вполне пригодно для выращивания дома на подоконнике. Минус состоит в том, что ждать первого урожая придётся достаточно долго, — около трёх лет. Из плюсов можно отметить, что листья авокадо насыщают помещение кислородом и избавляют от вредных газов.

Фото: istockphoto.com

В целом вырастить собственное авокадо совсем не сложно — нужно следовать некоторым правилам.

Косточка для выращивания подойдёт только от спелого и здорового плода. Сорт авокадо вы можете выбрать как зелёный, так и хасс. В зависимости от того, что нравится вам. Проверьте, чтобы на авокадо не было повреждений и вмятин — снаружи он должен выглядеть здоровым.

Извлеките косточку, возьмите три зубочистки и проткните ими косточку по «экватору» на равном расстоянии с трёх сторон. Не повредите ядро.

Возьмите ёмкость (например, стеклянную бутылку), наполните её водой. Установите авокадо на зубочистках тупой стороной вниз. Вода должна покрывать 1/3 косточки. Следите, чтобы вода ежедневно оставалась на этом же уровне.

Фото: istockphoto.com

Через 3–4 недели вы увидите первые ростки. Когда они будут на высоте около 3 см, авокадо необходимо пересадить в землю. Возьмите горшок, наполните его землёй и поставьте на подоконник или в любое место с хорошим освещением. Посадите авокадо в землю, сделав там ямку, и аккуратно полейте.

Следите за авокадо регулярно. Не допускайте пересыхания земли, поддерживайте температурный режим — не менее +20°C, а также подкармливайте удобрениями.

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