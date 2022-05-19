Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Как правильно выбрать спелый авокадо в магазине

Как выбрать хороший авокадо. 5 особенностей, на которые нужно обратить внимание
Ната Гончар
Как выбрать хороший авокадо
Комментарии
Из этого универсального полезного фрукта можно приготовить и закуску, и смузи, и даже десерт.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

На что обращать внимание при выборе авокадо? Как выбрать хороший и вкусный?

Аллигаторова груша родом из тропиков — вот второе название авокадо. Этот фрукт известен полезными свойствами и необычным вкусом. Богат витаминами, полезными жирами и подходит для приготовления многих блюд: смузи, гуакамоле, пудингов, боулов.

Нутрициолог назвала 5 фруктов и ягод, которые не стоит покупать в мае Нутрициолог назвала 5 фруктов и ягод, которые не стоит покупать в мае
7 продуктов, богатых витамином E. Где его искать, рассказала нутрициолог 7 продуктов, богатых витамином E. Где его искать, рассказала нутрициолог

Рассказываем, как выбрать хороший авокадо, чтобы получить максимальную пользу.

Чем полезен авокадо и сколько в нём калорий

Авокадо — природный суперфуд, впечатляющий питательной ценностью и витаминным составом. Плоды авокадо богаты фолиевой кислотой, магнием, натрием, калием, витамином Е, К, С и anti-age-антиоксидантами (каротиноидами), которые помогают сохранить молодость кожи и сосудов.

Фото: unsplash.com/@louishansel

Этот фрукт — отличный источник мононенасыщенных жиров, в особенности олеиновой кислоты (Омега-9). Она снижает воспаления в организме и препятствует развитию онкологических заболеваний и сахарного диабета.

Плоды калорийные — на половину среднего приходится до 160 ккал, а в 100 г спелой мякоти — около 212 ккал. По сравнению с другими фруктами в авокадо мало сахара: всего 1,8 г на каждые 100 г. У фрукта низкий гликемический индекс, что защищает от резких скачков сахара в крови.

Кроме того, авокадо богато полезной пищевой клетчаткой, которая помогает контролировать аппетит, «кормит» дружественные бактерии в кишечнике и предупреждает многие заболевания: ожирение, инсульт, депрессию.

Фото: unsplash.com/@t_rampersad

Зелёную маслянистую мякоть можно использовать в качестве маски для лица, тела и волос. Такая процедура питает и насыщает кожу и волосы полезными микроэлементами, улучшает эластичность верхнего слоя дермы и состояние волос.

Как выбрать спелый авокадо

В супермаркетах представлены плоды разных сортов: «Королевский чёрный», «Хасс», «Пинкертон», «Фуэрте», «Рид», «Гвен» и другие. Они различаются по толщине и цвету кожицы, мягкости и размерам.

Чтобы выбрать спелый и вкусный фрукт, можно воспользоваться универсальной инструкцией.

Фото: unsplash.com/@alinasagirova

Оцените массу и размер

Правильная форма плода — грушевидная и удлинённая, не более 20 см. Масса крупного спелого авокадо — около 300 г, особую ценность представляют плоды среднего и совсем небольшого размера — весом от 100 до 200 г. Именно они отличаются наибольшей концентрацией полезных веществ, а вкус мякоти у них более насыщенный.

Присмотритесь к цвету

Как правило, созревшие плоды темнее, но это относится не ко всем сортам. Чаще всего цвет кожуры зрелого плода снаружи насыщенно-зелёный. Мякоть имеет нежно-зелёную окраску, переходящую в жёлтый оттенок (ближе к сердцевине). У свежего авокадо косточка крупная, толстокорая, с плотным ядром и бронзово-коричневым или темно-оливковым цветом.

Фото: unsplash.com/@matreding

Потрогайте авокадо

Аккуратно надавите на фрукт пальцем:

  • если вмятина на поверхности не образовалась, значит, плод ещё не достиг зрелости, потребуется несколько дней на дозревание;
  • если после надавливания осталась вмятина и кожура не выравнивается, это говорит о том, что плод перезрел. Купить его можно, но съесть лучше в день покупки, иначе на следующее утро может появиться гниль и авокадо придётся выбросить.

Оцените плодоножку

У незрелых фруктов плодоножка светлая, не высохшая, держится крепко. После созревания она становится сухой и тёмной. Если её чуть потянуть — полностью или частично отделяется от плода. Если место возле плодоножки подсохло и стало тёмным, значит, фрукт перезрел, а если при надавливании выступает сок, авокадо идеально созревшее.

Фото: unsplash.com/@billcy

Встряхните плод

Если при встряхивании слышится постукивание, фрукт готов к употреблению. Так как после созревания косточка легко отделяется от мякоти. Отсутствие звука означает незрелость фрукта.

Как хранить авокадо

Спелый плод нужно завернуть в бумагу и поместить в нижний отсек холодильника. Нарезанные ломтики авокадо сбрызнуть лимонным соком и закрыть пищевой плёнкой или убрать в герметичный контейнер. Нарезанный фрукт нельзя хранить дольше двух дней.

Фото: unsplash.com/@artrachen

Рецепт полезного пудинга с авокадо

Вам понадобятся:

  • авокадо — 1 шт.;
  • миндальное, кокосовое или конопляное молоко — 1/2 стакана;
  • пудра от какао-бобов — 3 ст. л.;
  • мёд или стевия — 2 ст. л. или 5 капель соответственно;
  • экстракт ванили — 1 ч. л.;
  • экстракт мяты (по желанию) — 3 капли.

Смешайте в блендере или кухонном комбайне все ингредиенты до получения однородной массы. Остудите и подавайте к столу.

Какие жиры не стоит добавлять в рацион? 5 групп продуктов, от которых лучше отказаться Какие жиры не стоит добавлять в рацион? 5 групп продуктов, от которых лучше отказаться
4 группы продуктов, в которых много витамина D. В чём их польза, рассказывает нутрициолог 4 группы продуктов, в которых много витамина D. В чём их польза, рассказывает нутрициолог

Теперь у Lifestyle есть телеграм-канал — переходите по ссылке и получайте свежие лайфхаки и советы ещё быстрее!

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
10 вредных привычек, которые на самом деле не так уж вредны
10 вредных привычек, которые на самом деле не так уж вредны
Как не постареть раньше времени? Правила, которые нельзя нарушать
Как не постареть раньше времени? Правила, которые нельзя нарушать
TOP 3
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
Тренды
Стильное резюме Карима Бензема. Что носит вице-капитан клуба «Реал Мадрид»
Стильное резюме Карима Бензема. Что носит вице-капитан клуба «Реал Мадрид»
Тренды
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Фитнес
© championat.com 2000–2022