Из этого универсального полезного фрукта можно приготовить и закуску, и смузи, и даже десерт.

Как выбрать хороший авокадо. 5 особенностей, на которые нужно обратить внимание

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии На что обращать внимание при выборе авокадо? Как выбрать хороший и вкусный?

Аллигаторова груша родом из тропиков — вот второе название авокадо. Этот фрукт известен полезными свойствами и необычным вкусом. Богат витаминами, полезными жирами и подходит для приготовления многих блюд: смузи, гуакамоле, пудингов, боулов.

Рассказываем, как выбрать хороший авокадо, чтобы получить максимальную пользу.

Чем полезен авокадо и сколько в нём калорий

Авокадо — природный суперфуд, впечатляющий питательной ценностью и витаминным составом. Плоды авокадо богаты фолиевой кислотой, магнием, натрием, калием, витамином Е, К, С и anti-age-антиоксидантами (каротиноидами), которые помогают сохранить молодость кожи и сосудов.

Фото: unsplash.com/@louishansel

Этот фрукт — отличный источник мононенасыщенных жиров, в особенности олеиновой кислоты (Омега-9). Она снижает воспаления в организме и препятствует развитию онкологических заболеваний и сахарного диабета.

Плоды калорийные — на половину среднего приходится до 160 ккал, а в 100 г спелой мякоти — около 212 ккал. По сравнению с другими фруктами в авокадо мало сахара: всего 1,8 г на каждые 100 г. У фрукта низкий гликемический индекс, что защищает от резких скачков сахара в крови.

Кроме того, авокадо богато полезной пищевой клетчаткой, которая помогает контролировать аппетит, «кормит» дружественные бактерии в кишечнике и предупреждает многие заболевания: ожирение, инсульт, депрессию.

Фото: unsplash.com/@t_rampersad

Зелёную маслянистую мякоть можно использовать в качестве маски для лица, тела и волос. Такая процедура питает и насыщает кожу и волосы полезными микроэлементами, улучшает эластичность верхнего слоя дермы и состояние волос.

Как выбрать спелый авокадо

В супермаркетах представлены плоды разных сортов: «Королевский чёрный», «Хасс», «Пинкертон», «Фуэрте», «Рид», «Гвен» и другие. Они различаются по толщине и цвету кожицы, мягкости и размерам.

Чтобы выбрать спелый и вкусный фрукт, можно воспользоваться универсальной инструкцией.

Фото: unsplash.com/@alinasagirova

Оцените массу и размер

Правильная форма плода — грушевидная и удлинённая, не более 20 см. Масса крупного спелого авокадо — около 300 г, особую ценность представляют плоды среднего и совсем небольшого размера — весом от 100 до 200 г. Именно они отличаются наибольшей концентрацией полезных веществ, а вкус мякоти у них более насыщенный.

Присмотритесь к цвету

Как правило, созревшие плоды темнее, но это относится не ко всем сортам. Чаще всего цвет кожуры зрелого плода снаружи насыщенно-зелёный. Мякоть имеет нежно-зелёную окраску, переходящую в жёлтый оттенок (ближе к сердцевине). У свежего авокадо косточка крупная, толстокорая, с плотным ядром и бронзово-коричневым или темно-оливковым цветом.

Фото: unsplash.com/@matreding

Потрогайте авокадо

Аккуратно надавите на фрукт пальцем:

если вмятина на поверхности не образовалась, значит, плод ещё не достиг зрелости, потребуется несколько дней на дозревание;

если после надавливания осталась вмятина и кожура не выравнивается, это говорит о том, что плод перезрел. Купить его можно, но съесть лучше в день покупки, иначе на следующее утро может появиться гниль и авокадо придётся выбросить.

Оцените плодоножку

У незрелых фруктов плодоножка светлая, не высохшая, держится крепко. После созревания она становится сухой и тёмной. Если её чуть потянуть — полностью или частично отделяется от плода. Если место возле плодоножки подсохло и стало тёмным, значит, фрукт перезрел, а если при надавливании выступает сок, авокадо идеально созревшее.

Фото: unsplash.com/@billcy

Встряхните плод

Если при встряхивании слышится постукивание, фрукт готов к употреблению. Так как после созревания косточка легко отделяется от мякоти. Отсутствие звука означает незрелость фрукта.

Как хранить авокадо

Спелый плод нужно завернуть в бумагу и поместить в нижний отсек холодильника. Нарезанные ломтики авокадо сбрызнуть лимонным соком и закрыть пищевой плёнкой или убрать в герметичный контейнер. Нарезанный фрукт нельзя хранить дольше двух дней.

Фото: unsplash.com/@artrachen

Рецепт полезного пудинга с авокадо

Вам понадобятся:

авокадо — 1 шт.;

миндальное, кокосовое или конопляное молоко — 1/2 стакана;

пудра от какао-бобов — 3 ст. л.;

мёд или стевия — 2 ст. л. или 5 капель соответственно;

экстракт ванили — 1 ч. л.;

экстракт мяты (по желанию) — 3 капли.

Смешайте в блендере или кухонном комбайне все ингредиенты до получения однородной массы. Остудите и подавайте к столу.

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