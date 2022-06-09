Чем полезна клубника. Нутрициолог назвала 9 причин есть летнюю ягоду

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Кому и чем полезна клубника?

Клубника — аппетитная ягода тёплых летних дней. Бытует шутка, что летом вместо семечек можно есть клубнику. В июне начинается сезон ягоды из Крыма, Кубани, Ставрополя и Волгограда. А к середине месяца на прилавках появляются сорта, выращенные в Подмосковье.

Какие полезные вещества есть в клубнике

Клубника богата питательными веществами и клетчаткой, содержит небольшое по сравнению с другими фруктами и ягодами количество фруктозы. В ягоде есть флавоноиды и антиоксиданты, которые выполняют важные функции:

укрепляют иммунитет;

снижают риск хронических болезней и онкологических заболеваний.

Фото: istockphoto.com

Спелая клубника — рекордсмен по содержанию витамина С: всего пяти ягод достаточно, чтобы удовлетворить суточную потребность в нём взрослого человека. В клубнике также много йода, необходимого для поддержания нормальной работы щитовидной железы, и марганца, который улучшает выработку серотонина («гормон счастья») и помогает работе ферментов.

Ягода богата и другими полезными веществами.

Витамин С

В 100 г ягоды содержится 60 мг витамина С. Его антиоксидантное действие делает клубнику эффективным средством при лечении воспалительных процессов в суставах и носоглотке. Витамин С незаменим для укрепления иммунитета и нормализации работы сердечно-сосудистой системы.

Фото: istockphoto.com

Витамины группы В

Они необходимы для полноценной работы центральной нервной системы и головного мозга. Витамины помогают вырабатывать достаточный объём энергии и держать организм в тонусе.

Клетчатка

Высокое содержание клетчатки благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, нормализует процесс пищеварения.

Витамин Е

В 100 г клубники содержится 0,8 мг важного витамина. Витамин Е замедляет процессы старения, способствует улучшению работы сердца и повышает выносливость мышечной ткани.

Фото: istockphoto.com

Калий, натрий и магний

Это незаменимые микроэлементы для здоровья сердечно-сосудистой системы, нервных и мышечных тканей. Кроме того, эти вещества поддерживают оптимальный водный и кислотно-щелочной баланс в организме. Высокое содержание магния и калия в клубнике помогает нормализовать артериальное давление и тонус сосудов, улучшить кровообращение в конечностях.

Фосфор

Важный микроэлемент для полноценного функционирования организма:

занимает ведущую роль в формировании и укреплении костной ткани;

нормализует кислотно-щелочное равновесие;

помогает поддерживать энергетический баланс и клеточный обмен веществ.

Железо

Клубника содержит железо, поэтому помогает повысить уровень гемоглобина, улучшает работу кроветворной и кровеносной систем. Рекомендую добавлять эту ягоду в рацион при железодефицитной анемии.

Фото: istockphoto.com

Цинк

Улучшает регенерацию кожи и способствует заживлению ран, помогает усваивать витамины А и С. Содержащийся в клубнике цинк полезен для репродуктивного здоровья: он улучшает либидо и нормализует работу гормональной системы.

Чем ещё полезна клубника

Клубника полезна для поддержания женской красоты и здоровья. Антиоксидантные свойства и витамины замедляют процессы старения, улучшают состояние кожи, делая её эластичной и сияющей. Клубника способствует укреплению сосудов и нормализации кровообращения, это снижает риск развития маточных кровотечений.

Фото: unsplash.com/@khlebnikovayulia

Комплекс витаминов В помогает женщинам справиться с предменструальным синдромом, улучшает настроение и успокаивает нервную систему, защищает от стресса и депрессий.

Клубника — источник фолиевой кислоты, полезной для репродуктивного здоровья женщин. В клубнике её содержится больше, чем в малине и винограде. Фолиевая кислота особенно полезна беременным: оказывает благотворное влияние на плод и снижает риск развития заболеваний у будущего ребёнка.

Калорийность ягоды очень низкая — всего 36 ккал на 100 г продукта, поэтому такой десерт придётся по душе тем, кто следит за фигурой.

Не забывайте, что клубника — сильный аллерген. Нельзя включать её в питание детей до года, а при склонности к аллергиям — и до двух лет.

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