Чем полезна клубника. Нутрициолог назвала 9 причин есть летнюю ягоду

Кому и чем полезна клубника?
Клубника — аппетитная ягода тёплых летних дней. Бытует шутка, что летом вместо семечек можно есть клубнику. В июне начинается сезон ягоды из Крыма, Кубани, Ставрополя и Волгограда. А к середине месяца на прилавках появляются сорта, выращенные в Подмосковье.
Какие полезные вещества есть в клубнике
Клубника богата питательными веществами и клетчаткой, содержит небольшое по сравнению с другими фруктами и ягодами количество фруктозы. В ягоде есть флавоноиды и антиоксиданты, которые выполняют важные функции:
- укрепляют иммунитет;
- снижают риск хронических болезней и онкологических заболеваний.
Фото: istockphoto.com
Спелая клубника — рекордсмен по содержанию витамина С: всего пяти ягод достаточно, чтобы удовлетворить суточную потребность в нём взрослого человека. В клубнике также много йода, необходимого для поддержания нормальной работы щитовидной железы, и марганца, который улучшает выработку серотонина («гормон счастья») и помогает работе ферментов.
Ягода богата и другими полезными веществами.
Витамин С
В 100 г ягоды содержится 60 мг витамина С. Его антиоксидантное действие делает клубнику эффективным средством при лечении воспалительных процессов в суставах и носоглотке. Витамин С незаменим для укрепления иммунитета и нормализации работы сердечно-сосудистой системы.
Фото: istockphoto.com
Витамины группы В
Они необходимы для полноценной работы центральной нервной системы и головного мозга. Витамины помогают вырабатывать достаточный объём энергии и держать организм в тонусе.
Клетчатка
Высокое содержание клетчатки благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, нормализует процесс пищеварения.
Витамин Е
В 100 г клубники содержится 0,8 мг важного витамина. Витамин Е замедляет процессы старения, способствует улучшению работы сердца и повышает выносливость мышечной ткани.
Фото: istockphoto.com
Калий, натрий и магний
Это незаменимые микроэлементы для здоровья сердечно-сосудистой системы, нервных и мышечных тканей. Кроме того, эти вещества поддерживают оптимальный водный и кислотно-щелочной баланс в организме. Высокое содержание магния и калия в клубнике помогает нормализовать артериальное давление и тонус сосудов, улучшить кровообращение в конечностях.
Фосфор
Важный микроэлемент для полноценного функционирования организма:
- занимает ведущую роль в формировании и укреплении костной ткани;
- нормализует кислотно-щелочное равновесие;
- помогает поддерживать энергетический баланс и клеточный обмен веществ.
Железо
Клубника содержит железо, поэтому помогает повысить уровень гемоглобина, улучшает работу кроветворной и кровеносной систем. Рекомендую добавлять эту ягоду в рацион при железодефицитной анемии.
Фото: istockphoto.com
Цинк
Улучшает регенерацию кожи и способствует заживлению ран, помогает усваивать витамины А и С. Содержащийся в клубнике цинк полезен для репродуктивного здоровья: он улучшает либидо и нормализует работу гормональной системы.
Чем ещё полезна клубника
Клубника полезна для поддержания женской красоты и здоровья. Антиоксидантные свойства и витамины замедляют процессы старения, улучшают состояние кожи, делая её эластичной и сияющей. Клубника способствует укреплению сосудов и нормализации кровообращения, это снижает риск развития маточных кровотечений.
Фото: unsplash.com/@khlebnikovayulia
Комплекс витаминов В помогает женщинам справиться с предменструальным синдромом, улучшает настроение и успокаивает нервную систему, защищает от стресса и депрессий.
Клубника — источник фолиевой кислоты, полезной для репродуктивного здоровья женщин. В клубнике её содержится больше, чем в малине и винограде. Фолиевая кислота особенно полезна беременным: оказывает благотворное влияние на плод и снижает риск развития заболеваний у будущего ребёнка.
Калорийность ягоды очень низкая — всего 36 ккал на 100 г продукта, поэтому такой десерт придётся по душе тем, кто следит за фигурой.
Не забывайте, что клубника — сильный аллерген. Нельзя включать её в питание детей до года, а при склонности к аллергиям — и до двух лет.
В телеграм-канале Lifestyle проходит розыгрыш — переходи по ссылке и выигрывай худи или футболку от олимпийской чемпионки! Победителей объявим 13 июня.