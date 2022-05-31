Что делать, если купили незрелое авокадо? 5 способов исправить ситуацию

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Что делать с незрелым авокадо? Как сделать так, чтобы фрукт дозрел?

Купили незрелое авокадо? Вреда здоровью такой фрукт не нанесёт, но нежного вкуса и приятной текстуры от него не ожидайте. Зелёное авокадо сохраняет витамины и полезные жиры, но его не получится перемолоть в нежную пасту для заправки салата и будет непросто очистить от кожуры и убрать твёрдую косточку. Но не спешите расстраиваться и выбрасывать такой фрукт. Рассказываем о пяти способах ускорить созревание, которые сохранят витамины и раскроют выраженный вкус.

Фото: unsplash.com/@saymomleao

Авокадо — настоящий суперфуд с массой полезных свойств: например, помогает в борьбе с лишним весом, улучшает работу кишечника, используется при профилактике сахарного диабета, тромбоза и онкологических заболеваний.

Мякоть плода содержит около 30% полезных растительных жиров, всего 2% фруктозы и много витаминов и минералов:

витамины — А, С, D, PP, E, K, B;

минералы — фосфор, магний, натрий, калий, кальций.

Незрелый фрукт легко отличить по трём признакам:

остаётся твёрдым при нажатии;

место под плодоножкой ярко-зелёное;

если плод потрясти, стука косточки не будет слышно.

Если в вашей корзинке оказался недозрелый плод, можно дать ему возможность созреть в домашних условиях. В зависимости от степени зрелости для этого может потребоваться от пары дней до недели. Запекать авокадо в духовке или нагревать в микроволновой печи я не советую, так как при этом теряется большая часть полезных веществ и значительно снижаются вкусовые качества фрукта.

Фото: istockphoto.com

Предлагаю пять простых и безопасных способов получить нежное авокадо для полноценного завтрака.

«Заварить» в кипятке

Такой вариант термической обработки минимально снижает вкусовые качества и полезные свойства. Кроме того, это самый быстрый способ получить мягкое авокадо, потому что на варку вы потратите не более шести минут. Процесс довольно простой.

Проколите авокадо вилкой в нескольких местах или сделайте неглубокие крестообразные надрезы у основания и у плодоножки.

Положите авокадо в глубокую кастрюлю.

Залейте весь плод кипятком.

Оставьте на две-три минуты. Достаньте и проверьте мягкость. Если мякоть всё равно твёрдая, погрузите авокадо в кипяток ещё на две-три минуты.

Фото: istockphoto.com

Положить в бумагу

Этот способ позволяет максимально сохранить пользу и вкус авокадо, но требует времени. Процесс дозревания занимает от двух-трёх дней до недели в зависимости от изначальной спелости фрукта. Вам потребуется обычная писчая бумага или старая газета.

Вымойте и обсушите фрукты, а затем плотно оберните их в два-три слоя бумаги.

Положите «кулёчки» в тепло: у батареи, на кухонном шкафу, ближе к плите.

Ежедневно проверяйте состояние плодов и переворачивайте их, чтобы процесс шёл равномерно. Как только мякоть станет мягкой, авокадо можно подавать к столу.

Воспользоваться помощью других фруктов

Ускорить созревание авокадо помогает газ этилен, который выделяют уже поспевшие или перезревшие плоды. Чемпионы по синтезу этилена — бананы, красные яблоки, томаты. При таком способе все свойства, польза и вкус авокадо сохраняются полностью. Процесс такого созревания занимает два-три дня, продолжительность зависит от трёх факторов:

изначальной спелости авокадо;

активности «вспомогательных» фруктов при выделении этилена;

микроклимата в помещении.

Фото: istockphoto.com

Сам процесс достаточно простой:

положите авокадо и спелые вымытые и сухие фрукты в пластиковый или бумажный пакет (желательно взять многоразовую упаковку с застёжкой-молнией или герметичный пластиковый контейнер);

поддерживайте температуру в помещении в пределах 20-24°С;

ежедневно контролируйте спелость, чтобы авокадо не перезрело.

Сделать крупяную теплицу

Все виды очищенного риса и кукурузные зёрна тоже активно вырабатывают этилен. Поэтому авокадо можно положить в большую ёмкость и засыпать слоем крупы в два-три сантиметра.

В такой «теплице» авокадо дозреет за один-три дня. Процесс при комнатной температуре идёт быстро, поэтому состояние фрукта важно проверять ежедневно, чтобы он не перезрел и не загнил.

Использовать бабушкин метод

Авокадо может дозреть как обычные помидоры — просто лёжа на подоконнике. Если у вас есть несколько дней и немного терпения, заверните авокадо в фольгу или бумагу и оставьте на тёплом подоконнике. Если за окном лето, можно обойтись без бумаги. Такой способ позволит созреть плоду почти в естественных условиях, сделает его мягким, ароматным и максимально полезным.

Фото: istockphoto.com

Степень зрелости тропического плода проверяется по нескольким критериям. Один из основных — цвет кожицы:

светло-зелёная кожура — показатель того, что фрукту нужно дозревать 4-5 дней;

классическая зелёная — до нужного состояния он дойдёт через 2-3 дня;

тёмно-зелёный цвет, ближе к изумрудному — через несколько часов, максимум через сутки плод созреет;

коричневый оттенок — авокадо спелое, готово к употреблению.

Ещё один показатель зрелости — мягкость при лёгком надавливании на кожицу. Если при нажатии под пальцем появляется вмятина, которая быстро расправляется, — авокадо спелое, надо брать! Подробно о том, как выбрать хороший авокадо, мы рассказывали здесь.

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