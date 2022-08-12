Что произойдёт, если понизить градус и смешать разный алкоголь

Дело не только в похмелье. Такие «эксперименты» могут привести к более серьёзным последствиям.

Последствия шумных вечеринок немногих удерживают от употребления спиртных напитков в дальнейшем. Тут возникает вопрос: можно ли снизить риск плохого самочувствия и негативных последствий, если «правильно» употреблять алкоголь? Какие напитки смешивать можно, а какие нет? И что будет, если понижать градус?

Елена Доронкина нутрициолог, основательница сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания Для нашего организма алкоголь всегда будет токсином, от которого необходимо избавиться. Рецепторы дают сигнал в мозг, что вредный этанол нужно расщепить на воду и альдегид — они не так опасны. Так срабатывает защитный механизм. И крепость напитка здесь играет не последнюю роль.

Что происходит, когда смешивают разный алкоголь

Чем крепче алкогольный напиток мы пьём, тем интенсивнее будет срабатывать защита для нейтрализации этанола в организме. Если крепость выше — организму приходится использовать больше ресурсов для обезвреживания ядовитых веществ. Важно то, что регулирование скорости расщепления может происходить только в большую сторону. Поэтому, если сначала употребить напиток покрепче, а потом понизить градус, рецепторы не успеют скорректировать режим переработки этанола.

В таком случае в организме будет скапливаться чрезмерное количество альдегида (вредного вещества). Проще говоря, если вы сначала пьёте водку крепостью 40°, а потом переходите на вино 16°, организм попросту не успеет перестроиться на переработку менее крепкого напитка.

Какие напитки не стоит смешивать

С точки зрения самочувствия наиболее неудачными и опасными считаются такие сочетания:

водка и шампанское;

виски и вино;

коньяк и пиво;

ром и ликёры.

Распитие таких «ядерных» сочетаний на голодный желудок может привести к печальным последствиям. В результате вы столкнётесь не с рядовым похмельем, а с состоянием сильного алкогольного отравления. Могут появиться головные боли, скачки артериального давления, тошнота и рвота.

Ещё одно опасное сочетание — алкоголь и энергетические напитки. Их совместное употребление может привести к гипертоническому кризу — резкому повышению артериального давления. Такой микс нарушает работу почек и сердца и даже способен вызывать судорожные припадки. О других опасностях энергетиков рассказано в статье по ссылке ниже.

Как избежать сильного похмелья

Чтобы избежать похмелья, конечно же, алкоголь лучше вообще не употреблять. Но если без этого никак, не забудьте про еду. Лучшим вариантом станет жирная пища. Также стоит пить больше воды и чаще выходить на свежий воздух. И ограничиться одним конкретным напитком, причём в небольших количествах. О том, существует ли безопасная доза алкоголя, читайте в предыдущем материале по ссылке ниже.