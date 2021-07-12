Напиток даёт искусственный прилив сил и бодрости, но стоит ли оно того?

Что будет, если пить энергетики каждый день?

Современный ритм жизни требует чуть ли не круглосуточной активности: учёба, работа, тренировки, путешествия. Когда силы и запас ресурсов на исходе, некоторые прибегают к энергетическим напиткам. Они ускоряют реакцию, повышают аэробную и анаэробную выносливость, помогают выйти из сонливого состояния и поднимают настроение. Но мало кто задумывается, чем опасны энергетики и вызывают ли они зависимость, подобно алкоголю.

Алёна Степанова нутрициолог Если нужно взбодриться, то лучше брать силы из еды и дополнительного приёма витаминов, но не из энергетиков. Такие напитки дают энергию не извне, а за счёт внутренних ресурсов организма.

Что входит в состав энергетиков?

Эти напитки стимулируют заряд бодрости и повышают активность мозга. В основе состава обычно таурин, кофеин, женьшень и гуарана. Но большая часть — это сахароза или глюкоза.

Американские учёные выяснили, что даже в небольшом объёме энергетического напитка достаточно веществ, которые вызывают повышенное сердцебиение и гипертонию.

Таурин: хорошо, но в меру

Таурин — это аминокислота, которая необходима для работы печени. Она синтезируется в желчном пузыре, участвует в ряде обменных процессов и улучшает тем самым питание клеток. Считается безвредной и рекомендуется пациентам для улучшения текучести желчи. В малых дозировках таурин полезен. Но в энергетических напитках его количество превышает суточную норму в десятки, а то и в сотни раз. С такой дозой организм справиться не в состоянии.

Фото: unsplash.com/@miloezger

Кофеин как источник бодрости

Кофеин даёт прилив сил буквально на 20 минут, после чего его активность снижается. Наступают ещё большая усталость, бессонница и нервное раздражение. Вещество повышает умственную и физическую работоспособность, усиливает реакцию памяти, но при этом увеличивает частоту пульса и артериальное давление, что может привести к аритмии.

Сахар — главный наркотик XXI века

Энергетики повышают концентрацию сахара в крови, в результате чего возникает риск развития сахарного диабета и увеличения массы тела. Кроме того, сладкие напитки вызывают зависимость, вымывают кальций из организма и негативно влияют на желудочно-кишечный тракт: снижают кислотность желудочного сока и ухудшают усвоение питательных веществ.

Эксперт отмечает, что именно за счёт быстрых углеводов в жидком виде, которые моментально всасываются в кровь, происходит скачок энергии.

Природные источники энергии

Женьшень и гуарана — лекарственные растения, которые развивают стрессоустойчивость и поднимают уровень витальности. В составе энергетиков выступают как адаптогены: повышают сопротивляемость организма к вредным воздействиям других веществ. Нутрициолог отмечает, что они безопасны для организма, если употреблять их в меру и отдельно, а не в составе сахарных напитков.

Кому категорически нельзя пить энергетики?

Бодрящих напитков нужно избегать тем, у кого:

повышенный уровень сахара в крови;

заболевания сердца;

лишний вес;

гастрит, язва;

слабые кости и склонность к переломам;

стрессовое состояние.

Фото: unsplash.com/@jarritos

Игнорирование противопоказаний приведёт к ещё большим негативным последствиям.

Что произойдёт, если пить энергетики каждый день?

Нутрициолог считает, что безопасных энергетиков нет и употреблять их не стоит в любом количестве. В напитках много сахара и нездоровые дозировки бодрящих веществ, что приводит к нарушениям работы сердца, повышению артериального давления и депрессивному состоянию.

Алёна Степанова нутрициолог Энергетические напитки истощают нервную систему, которая сейчас у многих на ладан дышит. Если очень хочется, то лучше ту же самую гуарану или женьшень принимать отдельно, сами по себе. Кроме того, бодрящие напитки содержат ароматизаторы и красители. Они нагружают печень, которая и так у большинства набирает много ксенобиотиков — чужеродных веществ.

У регулярного приёма энергетических напитков много побочных эффектов: повышение уровня сахара в крови, повышение артериального давления, истощение нервной системы, депрессивные состояния, нарушение работы сердца.