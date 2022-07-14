Всё зависит от того, сколько и что именно вы наливаете в свой бокал.

Что безопаснее для здоровья: выпивать много по выходным или по чуть-чуть каждый день

Существует ли безопасная доза алкоголя? Как лучше пить: каждый день понемногу или много, но раз в неделю?



Рассказываем вместе с врачом.

Любители выпить говорят, что спиртные напитки расширяют сосуды, а некоторые врачи якобы рекомендуют иногда выпивать рюмочку-другую. Противники спиртного доказывают, что пить нельзя вообще, особенно при рисках сердечно-сосудистых заболеваний. Кому верить? И что на самом деле безопаснее для здоровья?

Светлана Перес сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Токсический порог алкоголя составляет 150 мл сухого красного вина или 60-70 мл водки ежедневно. Чем чаще принимается спиртное, тем хуже последствия.

Что безопаснее — выпивать много, но редко, или мало, но регулярно

Всё зависит от того, сколько и что именно вы наливаете в свой бокал. Например, для «профилактики» образований сгустков крови достаточно 50 мл качественного красного вина — то есть всего несколько глотков. Но редко кто останавливается на таком количестве.

Древнегреческий целитель Гиппократ пробовал с помощью вина лечить разные заболевания. В старые времена во Франции это тоже было весьма распространённым делом.

вина из Шатонёф-дю-Пап — прописывались от вздутия живота;

из Кот-де-Прованс — от ожирения;

из Бержерака — от повышенного холестерина;

ванны из душистого Мюска-де-Фронтиньян — от герпеса;

вина из Сент-Амур — от проблем с половой функцией;

Beaune Eau Gazeuse (разбавленный газированной водой) — от цирроза.

Но, несмотря на вехи истории, с точки зрения современной медицины ежедневное употребление даже такого, казалось бы, безобидного напитка, как вино, небезопасно для здоровья.

Тем не менее у вина действительно есть полезные свойства. Подробнее о них читайте в статье.

Что произойдёт с организмом, если пить алкоголь регулярно

Болезни желудочно-кишечного тракта

Если алкоголь попадает в организм каждый день, это может нанести вред бактериям в желудке, которые отвечают за нормальное пищеварение. Имея высокий индекс кислотности, алкогольные напитки могут привести к повреждению стенок желудка и кишечника.

Нарушение кровообращения

В избыточных количествах этанол повышает артериальное давление, сгущает кровь, нарушает кровообращение в мозговых и коронарных сосудах. Алкоголь провоцирует развитие инфаркта, инсульта, гипертонического криза. При длительном употреблении развиваются необратимые заболевания сердца и мозга — алкогольная кардиомиопатия, энцефалопатия.

Систематический приём алкоголя на протяжении нескольких лет приводит к появлению болей в области сердца. Это может вызвать повышение артериального давления и развитие гипертонической болезни, атеросклероза, ишемической болезни сердца. Все эти последствия появляются даже при употреблении 0,5 л пива несколько раз в неделю.

Проблемы с печенью и нарушение работы сердца

Избыточный или системный алкоголь, находясь в водной среде, растворяет жиры, вызывает слипание эритроцитов и закупорку капилляров, приводит к усиленному отложению жира в печени и сердце в периоды между приёмами спиртного.

Алкоголь — фактор риска для развития гипертонии: уже от 60 мл в день происходит повышение артериального давления в прямой зависимости от количества выпитого – чем чаще принимается спиртное, тем хуже последствия.

Алкоголь становится крайне опасным при одновременном приёме разжижающих кровь антикоагулянтов и даже витамина С. Дело в том, что, если печень нагружена алкоголем, ей некогда расщеплять лекарство, а значит, уровень препарата в крови повышается, что может привести к риску кровотечений.

Так пить или не пить — вот в чём вопрос

Алкоголь в небольших количествах разжижает кровь, снижает риск образования тромбов глубоких вен. Но главное здесь — умеренное потребление, а это очень тонкая грань.

В среднем необходимо трое суток, чтобы организм очистился от продуктов распада этанола. Поэтому редкие «запои» (нет, не каждые выходные, а иногда!) будут безопаснее, чем ежедневное употребление алкоголя. Так как риски нарушения дозировок при ежедневном употреблении очень высоки. Иногда и редко — безопаснее, чем ежедневно по чуть-чуть, особенно если это «чуть-чуть» превышает допустимые токсические нормы.

Безопасной дозы алкоголя не существует, поскольку организм человека не рассчитан ни на какое количество спиртного.