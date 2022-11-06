Как правильно отдыхать на выходных, чтобы не чувствовать себя уставшим? Объясняет психолог

Как правильно отдыхать на выходных, чтобы не чувствовать себя уставшим в понедельник?
Присказка «понедельник — день тяжёлый» устарела. Замечено, что самое мрачное время недели — вечер воскресенья. Столько было планов на выходные, а они мало того, что закончились мгновенно, так ещё и отдохнуть толком не получилось. Рассказываем о том, как «перезагружать» себя правильно.
Словосочетание «хроническая усталость» плотно вошло в обиход. Несмотря на то что ритм жизни наших современников довольно-таки разный, практически все жалуются на упадок сил, плохое самочувствие и снижение иммунитета. Теряется энтузиазм и мотивация. Даже профессионалы допускают досадные ошибки по невнимательности, пытаются взбодрить себя кофе, энергетиками или чем-то покрепче и занимаются аутотренингом: «Скоро пятница. Скоро пятница. А потом суббота и даже воскресенье!».
Но выходные заканчиваются быстрее, чем карманные деньги у подростка, а запас энергии как будто вовсе не восполняется. Кроме того, у взрослых, семейных людей выходные — это фактически «вторая смена». Стирка и глажка, закупка продуктов на неделю, готовка, уборка, отнюдь не развлекательный шопинг, подготовка творческих проектов с детьми — всем этим в будни заниматься некогда. Есть ли выход с этой «подводной лодки»?
Грамотный отдых — это целая наука, однако освоить её возможно, действуя планомерно, шаг за шагом. Начать можно с нескольких принципов.
Высыпайтесь
Да, эта рекомендация набила оскомину, да и следовать ей совершеннолетнему человеку, которого не укладывают спать строгие родители, непросто. Однако если не высыпаться, в том числе в течение недели, результативность выходных будет стремиться к нулю.
За два, а лучше за три часа до сна прекращайте всякий контакт с гаджетами, успокаивайте свою психику. Прогуляйтесь на свежем воздухе, даже 15 минут пойдут на пользу. Примите тёплую ванну с морской солью и травами. Пообщайтесь с любимым человеком, поделитесь с ним или с ней радостью прошедшего дня. Можно почитать книгу, но не слишком тревожную. Хорошенько проветрите спальню. Плотно зашторьте помещение — городская иллюминация не должна вам мешать.
Придерживайтесь режима сна. Желательно лечь до полуночи, хотя бы в 23:00. Пробуждение также важно. Пусть звук будильника будет приятным, не пугает вас и не раздражает. Выделите немного времени на то, чтобы полежать в постели с открытыми глазами, потянуться, подумать о чём-то хорошем.
Прописная истина: человеку нужно семь-восемь часов сна. Кто-то высыпается за пять или шесть, некоторые спят короткими сессиями по 1,5–2 часа, зато часто. Кому-то нужно больше времени, скажем, девять часов, но превышать эту норму не стоит.
Медитируйте
Не нужно излишне усложнять или мистифицировать этот процесс. Две минуты посидеть в тишине и понаблюдать за своим дыханием, за тем, как мысли медленно проплывают сквозь ваше сознание — уже медитация. Вы удивитесь, как вас освежит время полного ничегонеделания, без внутреннего диалога с самим собой и воображаемыми неприятными собеседниками, без тревог, планов и ожиданий.
Ничем не заниматься для нашего мозга очень важно. Во сне, а также во время медитации он расставляет приоритеты, перезагружает память, ищет ответы на вопросы, поставленные ранее. Благодаря этой практике к вам всё чаще будут приходить озарения как бы из ниоткуда.
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Займитесь физической нагрузкой
Идеальной считаю йогу, она подойдёт как работникам умственного труда, так и тем, кто тяжело трудится физически. Видов йоги существует множество, подберите курс по душе. Вы укрепите позвоночник, мышцы спины и шеи, снимете с тела лишнее напряжение, проработаете зажимы. Организм в целом начнёт работать правильнее, гармоничнее.
Кроме того, можно покататься на велосипеде, поплавать в бассейне, потанцевать, пойти в спортзал на тренажёры и просто прогуляться в парке бодрым шагом. Многие считают, что слишком утомлены для занятия физкультурой, но парадокс в том, что недостаток активности способствует хронической усталости.
Освежитесь
Людям, чья работа связана с физическими нагрузками, показаны различные способы релаксации. Массаж и самомассаж, контрастный душ и душ Шарко, сауна или баня. Впрочем, кому это повредит?
Разгрузите мозг
Тот, кто смену стоял за прилавком, без устали делал стильные стрижки или разносил грузы по адресам, заслужил полчаса чтения соцсетей и новостных лент — если, конечно, это отвлекает и развлекает. Но многие работы сегодня связаны с информацией. Мы перерабатываем её просто в промышленных масштабах.
Добавьте к актуальному контенту что-то вечное. Уделите минут 15 вечной музыке, вечным стихам или литературе, нестареющим картинам. Сделайте это, и чувство бездарно уходящего времени в выходные дни вас покинет.