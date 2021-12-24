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Кому нельзя ходить в баню и сауну: противопоказания по категориям заболеваний

Кому нельзя ходить в баню? Есть несколько исключений
Михаил Саратов
Кому нельзя ходить в баню?
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Даже самая полезная процедура может навредить, если не учитывать особенности своего здоровья.
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Михаил Саратов
врач, сердечно-сосудистый хирург, член Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов

Есть ли противопоказания к бане? Кому и когда нельзя туда ходить?

У финнов есть поговорка: «Париться может всякий, кто способен дойти до бани». Русская баня — кладезь здоровья, место, где можно набраться физических и духовных сил, но и получить тяжелейшие проблемы со здоровьем при легкомысленном к ней отношении.

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Почему баня — процедура не для всех?

Сегодня мы снова вспоминаем эту культурную и оздоровительную традицию, которая сопровождала жителей России веками и отражает в себе все положительные и отрицательные черты эпохи. К счастью, сегодня мы возвращаем баню как место благостное и целебное, где хорошо телу и душе.

Возрождение таких традиций невозможно без ошибочных представлений, поверхностных взглядов и заблуждений. На сегодняшний день дебатов о вреде и пользе бани достаточно.

Фото: unsplash.com/@polarmermaid

На эту тему мы, любители бани, будем ещё много говорить, писать и спорить. В меньшей степени этот спор будет касаться людей здоровых, не имеющих хронических заболеваний. А как же быть тем, кто не уберёг своё здоровье? Получается, эти люди лишены возможности прикоснуться к такому чудесному изобретению наших предков?

И да, и нет! Да — потому, что есть состояния, при которых поход в баню противопоказан категорически. К нашему счастью, их не так много. Нет — потому, что баня, особенно русская, — это место, где здоровье не только укрепляют, но и восстанавливают.

Но начинать надо с предостережений. Расскажем о состояниях, при которых поход в баню может не быть полезным или, что ещё хуже, будет вреден.

Кому и почему нельзя ходить в баню?

Не буду кривить душой и, как говорит мой банный наставник, «набрасывать на себя пуха». Попытки проанализировать противопоказания к посещению бани привели меня к книге известного врача, сторонника оздоровительных методик, доктора медицинских наук, профессора Ивана Павловича Неумывакина «Баня. Лечебный эффект. Мифы и реальность». Он приводит подробный перечень противопоказаний к посещению парной.

Фото: unsplash.com/@estoniansaunas

Общие противопоказания (касаются в основном новичков банного процесса, профессионалы при особо тщательном подходе могут париться и при них):

  • гипертоническая болезнь;
  • психические или тяжёлые невротические заболевания;
  • хронические воспалительные заболевания;
  • онкологические заболевания.

Специальные противопоказания:

  • сердечная недостаточность;
  • гиперфункции щитовидной железы;
  • язва;
  • острый инфаркт миокарда;
  • гипертоническая болезнь III стадии по классификации ВОЗ.

Относительные противопоказания (профессионалы при особо тщательном подходе могут париться и при них):

  • хронические воспаления с опасностью обострения и частыми рецидивами;
  • гипертоническая болезнь с давлением выше 220/120 мм рт. ст. без органических изменений в сердце;
  • мочекаменная болезнь.
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Абсолютные противопоказания:

  • страх и негативное отношение к парной;
  • заболевания, сопровождающиеся повышением температуры тела;
  • хронические заболевания на максимально негативных стадиях;
  • атеросклероз с повреждениями сосудов;
  • повышенное артериальное давление свыше 200 мм рт.ст. с органическими изменениями внутренних органов;
  • инфекционные заболевания;
  • паразитарные заболевания;
  • туберкулёз в открытой форме;
  • эпилепсия и другие заболевания.
Перед походом в баню обязательно проконсультируйтесь с врачом.

К этому списку всё-таки хочется добавить несколько слов. Как хирург начну с того, что мне близко. Это острая хирургическая патология (например, аппендицит), открытые и незажившие раны, свежие закрытые травмы, гнойничковые заболевания кожи, раздражение.

Фото: istockphoto.com

С особой осторожностью нужно посещать баню людям с нарушениями сердечного ритма, после интоксикации (нарушается водно-электролитный обмен). Также очень ответственно нужно подходить к парной людям преклонного возраста, особенно если такие процедуры для них в новинку.

Кроме того, не стоит превращать баню в место для чревоугодия. Посещение бани как после длительного голодания, так и сразу после плотного обеда нежелательно. Особо отмечу, что алкоголь и баня категорически несовместимы.

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Осознанный и ответственный подход к бане позволяет расширить круг её применения не только для восстановления после тренировок, но и для укрепления здоровья в целом. Более того, человек не только физическое тело, но и сознание. Следовательно, грамотное ведение банного процесса приводит в порядок не только телесную, но и ментальную составляющую — оказывает мощное психосоматическое действие.

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