Как пополнить ресурс? 3 простых упражнения для перезагрузки в любой ситуации

Внимание определяет направление психической энергии и ресурсов. Всё просто. Мысли о реальности запускают те или иные эмоциональные переживания. Эмоции запускают реакции, мы совершаем те или иные действия или бездействуем. Действие или бездействие влияют на результаты в жизни.

Беата Линкевич психотерапевт Что такое осознанность простыми словами и как она влияет на нашу жизнь? Осознанность — это состояние ясности, тишины в мыслях, когда фокус внимания направлен на текущий момент «здесь и сейчас».

Мы можем «сливать» энергию и внимание в страхи о будущем или «застревать» в прошлом, в негативных выводах о себе, о мире, о других людях, тем самым обесточивая себя в настоящем моменте. Пример таких негативных мыслей: «я не справлюсь, я недостаточно хорош для этого», «другим людям нельзя доверять», «мир — очень опасное место», «нужно быть удобным, подстраиваться, чтобы меня любили».

В предыдущем материале вместе с психологом разобрались, откуда берётся пессимизм и как с ним бороться.

Только представьте, какие переживания и действия запускают подобные мысли? Насколько эффективно в таком случае человек взаимодействует с миром и людьми? Состояние осознанности позволяет видеть возможности в сложившейся ситуации, тратить энергию только на актуальные задачи без лишних мучений.

Фото: unsplash.com/@anthonytran

Медитации, созерцание природы, телесно-ориентированные практики, дыхательные упражнения, запланированные паузы в рабочем дне, прогулки без смартфона, различные хобби, где вы что-то делаете руками, нейрографика, выписывание всех мыслей на бумагу, техники работы с ограничивающими установками, негативными мыслями, психотерапия — есть много способов разгрузить ум и переключить внимание на момент «здесь и сейчас». Рассказываем о пяти, доступных, пожалуй, каждому.

Сосредоточьтесь на своих ощущениях

Предлагаю вам сделать одно из моих любимых упражнений для переключения, которое называется «четыре точки».

Правой ладошкой начните гладить себя по коленке, концентрируясь на ощущениях. Продолжайте чувствовать свою правую ладошку и добавьте левое предплечье, им начните гладить другую коленку. В параллели с этим ощутите, как поверхность, на которой вы сидите, давит на ягодицы или на спину.

Ладонь, предплечье и ягодицы — разные ощущения, верно? Удерживайте внимание на этих трёх ощущениях. Можете в параллель добавить ощущение, как ступня уютно или неуютно чувствует себя, пошевелив пальцами. Продолжайте чувствовать две руки, ягодицы и ступню.

Есть хоть одна мысль в голове за эти две-три минуты, пока вы чувствуете четыре ощущения одновременно? Работа над осознанностью требует тренировки, но стоит затраченных усилий, если вы хотите стать автором желаемых перемен в жизни.

Юлия Редькина психолог, коуч, системный семейный психотерапевт Осознанность — необходимый навык для взрослого человека, который не только помогает успешно жить и быть счастливым, но и позволяет быть в безопасности. Неосознанный человек легко попадает в разные ситуации (не всегда приятные), может подставить сам себя или других.

Записывайте мысли и эмоции

Есть множество способов тренировать осознанность. Самый простой — ежедневно вести дневник. Записывать, что происходило и что вы чувствовали при этом. Это может быть один или несколько тематических дневников. Так мы постфактум осознаём события и даём им оценку.

Фото: unsplash.com/@daria_shevtsova

Задавайте себе правильные вопросы

Для тренировки осознания в моменте хорошо подойдёт следующее упражнение: поставьте несколько будильников в день с интервалом 30–60 минут. Когда он прозвенит, задайте себе вопросы: что я чувствую? Что со мной происходит? Какие ощущения в теле? Какое моё настроение? То есть как бы «ощупайте» себя со всех сторон: тело, настроение, мысли, поведение.

В скором времени будильник не будет требоваться, а привычка сформируется так себя «ощупывать», анализировать, рефлексировать в моменте.

По ссылке найдёте ещё пять способов перезарядить свою мотивацию и вернуть душевное равновесие.