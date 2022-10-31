Как пополнить ресурс? 3 простых упражнения для перезагрузки в любой ситуации

Внимание определяет направление психической энергии и ресурсов. Всё просто. Мысли о реальности запускают те или иные эмоциональные переживания. Эмоции запускают реакции, мы совершаем те или иные действия или бездействуем. Действие или бездействие влияют на результаты в жизни.
психотерапевт
Что такое осознанность простыми словами и как она влияет на нашу жизнь? Осознанность — это состояние ясности, тишины в мыслях, когда фокус внимания направлен на текущий момент «здесь и сейчас».
Мы можем «сливать» энергию и внимание в страхи о будущем или «застревать» в прошлом, в негативных выводах о себе, о мире, о других людях, тем самым обесточивая себя в настоящем моменте. Пример таких негативных мыслей: «я не справлюсь, я недостаточно хорош для этого», «другим людям нельзя доверять», «мир — очень опасное место», «нужно быть удобным, подстраиваться, чтобы меня любили».
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Только представьте, какие переживания и действия запускают подобные мысли? Насколько эффективно в таком случае человек взаимодействует с миром и людьми? Состояние осознанности позволяет видеть возможности в сложившейся ситуации, тратить энергию только на актуальные задачи без лишних мучений.
Фото: unsplash.com/@anthonytran
Медитации, созерцание природы, телесно-ориентированные практики, дыхательные упражнения, запланированные паузы в рабочем дне, прогулки без смартфона, различные хобби, где вы что-то делаете руками, нейрографика, выписывание всех мыслей на бумагу, техники работы с ограничивающими установками, негативными мыслями, психотерапия — есть много способов разгрузить ум и переключить внимание на момент «здесь и сейчас». Рассказываем о пяти, доступных, пожалуй, каждому.
Сосредоточьтесь на своих ощущениях
Предлагаю вам сделать одно из моих любимых упражнений для переключения, которое называется «четыре точки».
- Правой ладошкой начните гладить себя по коленке, концентрируясь на ощущениях.
- Продолжайте чувствовать свою правую ладошку и добавьте левое предплечье, им начните гладить другую коленку.
- В параллели с этим ощутите, как поверхность, на которой вы сидите, давит на ягодицы или на спину.
Ладонь, предплечье и ягодицы — разные ощущения, верно? Удерживайте внимание на этих трёх ощущениях. Можете в параллель добавить ощущение, как ступня уютно или неуютно чувствует себя, пошевелив пальцами. Продолжайте чувствовать две руки, ягодицы и ступню.
Есть хоть одна мысль в голове за эти две-три минуты, пока вы чувствуете четыре ощущения одновременно? Работа над осознанностью требует тренировки, но стоит затраченных усилий, если вы хотите стать автором желаемых перемен в жизни.
психолог, коуч, системный семейный психотерапевт
Осознанность — необходимый навык для взрослого человека, который не только помогает успешно жить и быть счастливым, но и позволяет быть в безопасности. Неосознанный человек легко попадает в разные ситуации (не всегда приятные), может подставить сам себя или других.
Записывайте мысли и эмоции
Есть множество способов тренировать осознанность. Самый простой — ежедневно вести дневник. Записывать, что происходило и что вы чувствовали при этом. Это может быть один или несколько тематических дневников. Так мы постфактум осознаём события и даём им оценку.
Фото: unsplash.com/@daria_shevtsova
Задавайте себе правильные вопросы
Для тренировки осознания в моменте хорошо подойдёт следующее упражнение: поставьте несколько будильников в день с интервалом 30–60 минут. Когда он прозвенит, задайте себе вопросы: что я чувствую? Что со мной происходит? Какие ощущения в теле? Какое моё настроение? То есть как бы «ощупайте» себя со всех сторон: тело, настроение, мысли, поведение.
В скором времени будильник не будет требоваться, а привычка сформируется так себя «ощупывать», анализировать, рефлексировать в моменте.
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